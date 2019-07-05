Сергей Петрухин: Надо власть менять, надо все менять 8 5.07.2019, 17:17

1,712

Сергей Петрухин

Как выглядело судебное заседание по делу известного брестского блогера.

Оставить решение суда Ленинского района без изменений решил Брестский областной суд в отношении блогера и активиста Сергея Петрухина. Его судили раньше якобы за «оскорбление милиционеров» в одном из видео.

Петрухин рассказал «Радыё Рацыя» о том, как выглядела судебное заседание:

- Произошло то, что и должно было произойти. Пришли, прочитали то, что надо, и все. Во-первых, суда у нас нет. Это не суд. Это просто чиновники в судебных мантиях. Они делают то, что им говорят. Надо власть менять, надо все менять.

Сергею Петрухину необходимо выплатить штраф свыше 300 базовых величин, что составляет около восемнадцати тысяч рублей.