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Кто был организатором салюта в Минске на 3 июля?

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  • 5.07.2019, 17:33
  • 2,970
Фотo: svaboda.org

После задержания россиян простой вопрос стал безнадежно таинственным.

На сайте производителя пиротехнических изделий «Пиро-Росс», чьи салюты по какой-то причине неправильно сработали 3 июля в Минске, сказано, что компания застраховала свою гражданскую ответственность организатора зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий. Onliner.by связался со страховой компанией в России, а также спросил у Минобороны Беларуси, решен ли вопрос с компенсацией пострадавшим от салюта.

«Пиро-Росс» застраховался в «Военно-страховой компании». Это старое название нынешней САО «ВСК». Вот что сообщили в пресс-службе страховщика.

«На данный момент в САО „ВСК“ не зарегистрированы какие-либо обращения в связи с происшествием 3 июля в Минске»

— Подтверждаем, что у САО «ВСК» есть действующий договор с ОАО «Пиро-Росс», по которому застрахована гражданская ответственность организатора зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий.

Страховым случаем по договору является факт наступления гражданской ответственности страхователя за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц и/или природной среде при осуществлении застрахованной деятельности.

В данном случае застрахованной деятельностью является деятельность страхователя по организации и проведению фейерверков, салютов и прочих пиротехнических представлений.

В отношении произошедшего события важно понимать, кто являлся организатором салюта в Минске. В том случае, если ОАО «Пиро-Росс» был лишь поставщиком пиротехники, то страховая защита по указанному договору не распространяется на его действия, — рассказали в пресс-службе.

Но в ВСК уточняют, что никаких обращений по поводу происшествия в Минске они не получали. Это не удивительно, ведь организатором салюта был не «Пиро-Росс».

Или был? А кто был, если не он?

— В палату сына приходили следователи, поднимался в числе других и вопрос о компенсации, — рассказала Людмила, мама пострадавшего Саши. По ее словам, ссылки велись на военных — мол, Министерство обороны будет заниматься выплатой компенсаций.

Журналисты позвонили в Минобороны.

— Однозначно скажем, что вред, причиненный здоровью и имуществу граждан и юридических лиц, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, — отвечают в пресс-службе. — Следственные действия должны будут выяснить ответственных. Эти вопросы являются предметом рассмотрения в рамках расследования уголовного дела. Ответы на них могут быть даны только после завершения следственных действий.

В Следственном комитете тоже с ходу не могут назвать организаторов и просят уточнить, что журналисты вкладывают в это понятие.

Даже Мингорисполком не решает:

— А при чем тут город к салюту? Мы только предоставляли площадку. Весь сценарий прописывался в Министерстве культуры. А салютом всегда занималось Министерство обороны.


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