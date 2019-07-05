Синоптики: В субботу будет до +23°С 1 5.07.2019, 17:52

Днем во многих районах Беларуси ожидается сильный порывистый ветер.

6 июля погодные условия на территории Беларуси будет определять прохладная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, по северо-востоку скажется влияние фронтального раздела, сообщает pogoda.by.

Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-восточной половине кратковременные дожди, в дневные часы местами грозы. Ветер западный порывистый, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная в середине дня +15..+21°С, по югу до +23°С. Атмосферное давление будет падать.