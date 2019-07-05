закрыть
5 июля 2019, пятница, 18:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Синоптики: В субботу будет до +23°С

1
  • 5.07.2019, 17:52

Днем во многих районах Беларуси ожидается сильный порывистый ветер.

6 июля погодные условия на территории Беларуси будет определять прохладная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, по северо-востоку скажется влияние фронтального раздела, сообщает pogoda.by.

Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-восточной половине кратковременные дожди, в дневные часы местами грозы. Ветер западный порывистый, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная в середине дня +15..+21°С, по югу до +23°С. Атмосферное давление будет падать.


популярное за неделю

Мнение

Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев