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Якутский шаман идет в Москву с намерением изгнать оттуда Путина

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  • 5.07.2019, 18:09

Из Якутска шаман вышел в марте.

Якутский шаман Александр Габышев уже 4 месяца идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году он намерен изгнать Владимира Путина. Шаман считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только ему, написали 5 июля "Сибирь.Реалии".

За почти 2 тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше миллиона просмотров, а в Чите местные оппозиционеры собираются провести для него встречу-митинг.

Невысокий человек в спецовке тащит за собой тележку с самодельным государственным номером "Якутия 14",

на которой уместились все его вещи — сборная юрта, печка, одежда и провизия. Груженая тележка, по словам путешественника, весит около 100 килограммов.

Габышеву 51 год. Он окончил исторический факультет Якутского госуниверситета, но по специальности не работал. У Александра умерла жена, он создал ей в лесу памятное место и много времени проводил там, за что мужчину хотели отправить в психбольницу.

Из Якутска шаман вышел в марте с 3 тысячами рублей, спал в зимней юрте, но ему стали помогать водители, и теперь он ночует в гостиницах.

Большинство водителей поддерживают политические взгляды Александра, ругают Путина и правительство, но есть и те, кто поддерживает власть, возникают дискуссии. В пиковые паузы на трассе скапливаются до пяти машин одновременно — одних паломников, как их называет Габышев, сменяют другие.

Габышев рассчитывает дойти до Москвы до августа 2021 года, если только Путин не уйдет раньше в отставку, тогда миссия шамана закончится. Шаман называет уход Путина победой.

Журналисты привели его слова: "Главное — победить демона, а люди с людьми сами разберутся. Найдутся сильнее сечиных и медведевых, найдутся умнее их. Другие партии воспрянут, пусть Жириновский идет, Зюганов, Навальный — вперед. Главное, что они люди, пусть идут во власть, а народ там разберется, кого выбрать".


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