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За «Нафтаном» поставили присматривать силовиков

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  • 5.07.2019, 18:18

Два высокопоставленных силовика вошли в набсовет новополоцкого НПЗ.

Правительство назначило пятерых представителей государства в органах управления новополоцкого «Нафтана». Это следует из постановления Совмина № 441 от 1 июля 2019 года, пишет tut.by.

Согласно документу, представителями государства в ОАО «Нафтан» назначены заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, министр экономики Дмитрий Крутой, председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, заместитель председателя КГБ Иван Тертель и заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко.

В начале года власти затеяли перестановки в органах корпоративного управления на ряде госпредприятий. В конце марта представителем государства в «Нафтане» уже была назначена глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова. Она возглавила наблюдательный совет этого нефтехимического предприятия.

99,8% акций «Нафтана» находится в собственности государства. Выручка за 2018 год составила 7,4 млрд рублей, чистая прибыль — 4,5 млн. Краткосрочные кредиты и займы на начало года превышали 1,3 млрд рублей. На «Нафтане» работает почти 10 тысяч человек.


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