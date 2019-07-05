«Коммерсантъ»: Лукашенко в военной форме, Maybach и паленые салюты 14 5.07.2019, 18:36

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На постсоветском пространстве давно не все в порядке.

«Для любой страны это ЧП, а для тихой Беларуси это событие более чем чрезвычайное, — пишет Дмитрий Дризе для издания «Коммерсантъ» о трагедии в Минске, где 3 июля на салюте погибла женщина, десять человек получили ранения. — ...И что же власти? Тишина. Государственные СМИ Беларуси предпочли широко не освещать трагические события. В центре внимания исключительно речь Александра Лукашенко и то, как белорусский народ радостно отметил торжественную дату. Собственно, и российские федеральные СМИ также предпочли обойти стороной чрезвычайное происшествие в столице «союзного» государства».

«Кстати говоря, по информации белорусского Минобороны, заряды для салютов были приобретены в России. Причем изготовлены они вроде бы в Китае. Это само по себе сенсация: для государственного праздника Беларуси закупается продукция сомнительного качества. Россия, получается, косвенно вовлечена в эту историю. Это очередной повод для обвинений со стороны Минска и, соответственно, очередного скандала, а то их мало».

Пять реплик от эксперта по салютам: что могло пойти не так

Дмитрий Дризе обращает внимание на то, что еще обсуждается в связи с праздником.

«Новый бронированный лимузин Александра Григорьевича Мерседес — Mercedes-Maybach Guard ценой под € 2 млн. На нем Лукашенко приехал произносить патриотические речи. А в целом происходящее в очередной раз доказывает, что на постсоветском пространстве давно не все в порядке. Налицо симптомы тяжелой и продолжительной болезни. Ее наличие уже невозможно скрыть помпезным патриотическим фасадом. Лукашенко на трибуне в военной форме с гербами, Maybach и паленые салюты. Вот такая вот реальность».