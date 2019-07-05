Зеленский: Мы должны ментально вернуть украинцев из оккупированных территорий 4 5.07.2019, 18:43

Для этого, по словам президента Украины, необходима стабильная выплата пенсий и удобное пересечение КПВВ.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет "ментально вернуть" людей на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом он заявил сегодня в ходе визита в Краматорск, представляя нового главу Донецкой ОГА Павла Кириленко, сообщает liga.net.

"Будем откровенными... не позавидуешь в целом руководству Донецкой области. Это сегодня действительно очень сложная территории Украины, и за Донбассом пристально следит весь мир. Самое главное - сколько я ни встречаюсь за рубежом, я поднимаю этот вопрос как приоритетный", - сказал он.

Среди основных проблем - прекращение огня. Украина передает "постоянные сигналы по поводу прекращения огня мирным путем, конечно, только мирным, дипломатическим путем, потому что там живут наши, украинцы", сказал он.

Также остро стоит вопрос водоснабжения. "Мы хотим на уровне правительства и на законодательном уровне не дать возможности в принципе отключения от воды Донбасса", - сказал он.

"Важно также ментально вернуть людей, которые живут на временно оккупированных территориях", - сказал он. Для этого, по его словам, необходима стабильная выплата пенсий и удобное пересечение КПВВ.