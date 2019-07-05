закрыть
5 июля 2019, пятница, 19:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Bloomberg: В Ливии за попытку повлиять на выборы арестовали двух россиян

1
  • 5.07.2019, 19:05

Они пытались устроить встречу с сыном Каддафи.

Агентство Bloomberg со ссылкой на документы ливийских спецслужб сообщило, что в Ливии арестованы двое россиян, а еще один успел выехать из страны до того, как его успели арестовать. Как следует из документа, датированного 3 июля, россиян обвиняют в попытке повлиять на предстоящие выборы в этой стране. Якобы они втайне пытались организовать встречу с Сейфом Каддафи, беглым сыном бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи, которого рассматривали как потенциального кандидата, сообщает "Настоящее время".

Как утверждают ливийские спецслужбы, план использовать сына Каддафи поддерживался несколькими официальными лицами в Москве.

В письме, которое подписано генпрокурором правительства Ливии в Триполи, признанного странами Запада, сказано, что у задержанных были изъяты компьютеры и карты памяти. Из информации, которая на них содержалась, следует, что россияне работали на структуру, "которая специализируется на выборах в странах Северной Африки". Два чиновника правительства Ливии подтвердили подлинность документа.

Когда и где были арестованы россияне – в письме не сказано, но один из ливийских чиновников сообщил, что это произошло в Триполи.

МИД РФ заявили, что "проверяют" информацию о россиянах, но официально власти Ливии якобы им ничего пока не сообщали.


популярное за неделю

Мнение

Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев