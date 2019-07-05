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Что известно о задержанных после взрывов 3 июля?

  • 5.07.2019, 19:23

Задержанные оказались россиянами.

В Минске после гибели женщины и травм у 10 человек из-за взрывов на праздничном салюте задержали двоих россиян. Это сотрудники компании из Сергиева Посада, которая поставила белорусам пиротехнические снаряды. «Московский комсомолец» узнал их имена — это Максим Сапронов и Константин Денисов. Не известно, где они сейчас находятся после 12-часового допроса. Юрист компании направился в Минск, чтобы заниматься их защитой. На предприятии утверждают: Максим и Константин — простые консультанты, к изготовлению продукции они не имеют никакого отношения.

Родственники и коллеги сотрудников подмосковного завода пиротехнических изделий, которых минские власти обвинили в ЧП на праздновании Дня независимости, возмущены и считают, что мужчин схватили по недоразумению. Между тем, в СК Беларуси утверждают, что салют, изготовленный в Сергиевом Посаде, был некачественным и именно это привело к жертвам – один человек погиб, десять, в том числе ребенок, ранены. Директор предприятия категорически отвергает все обвинения.

Недавно минская комендатура обратилась на Сергиево-Посадский завод по выпуску пиротехнической продукции «Пиро-Росс» с просьбой поставить несколько комплектов для празднования 3 июля. Предприятие уже давно сотрудничает с военными из дружественного государства, поэтому в Сергиевом Посаде с удовольствием согласились выполнить заказ. А чтобы мероприятие прошло без накладок, сопровождать ответственный груз и следить за запуском на празднике отправили двух сотрудников - 25-летнего Максима Сапронова и 28-летнего Константина Денисова.

Константин Денисов

В назначенный день все наладочные работы выполняли белорусские военные, а ребята из «Пиро-Росса» наблюдали за процессом. Трагедия произошла сразу после запуска. По словам очевидцев, снаряды стали разрываться слишком низко. Правоохранительные органы Беларусии сразу же обвили в случившемся завод-изготовитель пиротехники.

- Максим и Костя находились там как обыкновенные консультанты, - рассказал директор производства Константин Шаповалов. - Они не имеют ни какого отношения к изготовлению продукции. По должности они инженеры-конструкторы. Их там не должно было быть. Их отправили просто из-за товарищеских отношений. Что касается обвинений в том, что продукция некачественная, то об этом можно говорить лишь после проведения комплексной экспертизы. (Сейчас эксперты говорят о том, что причиной ЧП могло стать плохое качество мортиры, а не заряда - прим.).

Кстати, «Пиро-Росс» имеет в своем распоряжении и специальную автотехнику для перевозки грузов. Оно образовалось 20 лет назад из нескольких оборонных предприятий. Сотрудники компании устраивают фейерверки практически по всей России.

Родители задержанных россиян находятся в шоковом состоянии. Они сходят с ума из-за отсутствия какой-либо информации. По словам сестры Константина Денисова, 3 июля брат прислал маме СМС, что задерживается в Минске. Причину не пояснил. Она также связывалась с мамой его товарища - та просто заливается слезами. Родственники возмущены, что получают информацию только через интернет и СМИ.

Сейчас точно не известно, где находятся Максим и Константин. Парней привезли в местную «кутузку» около четырех утра 3 июля. И допрашивали в отделе почти 12 часов. В Минск отправился юрист «Пиро-Росса», который будет решать вопрос защиты задержанных.

Сапронов работает на предприятии около 3 лет До этого закончил институт машиностроения. Его напарник устроился на завод после окончания финансовой академии тремя годами ранее. Собственными семьями они не успели пока обзавестись.


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