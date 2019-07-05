Немецкие товары нравятся покупателям во всем мире больше других 4 5.07.2019, 19:29

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Товары с пометкой «Сделано в Германии» вызывают cамое большое доверие.

К такому выводу пришли исследователи из центра изучения общественного мнения YouGov-Cambridge, проведя опрос в 23 странах мира, пишет «Европульс».

Согласно результатам, пометка «Сделано в Германии» набрала 45 баллов по шкале доверия от -100 до 100. Больше половины покупателей считает, что товар с такой маркировкой будет лучшего качества, чем сделанный в другой стране. Только 6% считают, что качество немецкого товара будет ниже. Следом идут товары, сделанные в Италии – они набрали 38 баллов. Третье место разделили товары из Великобритании и из Франции (по 34 балла).

А самый негативный имидж оказался у товаров из Китая: они набрали -29 баллов. Из опрошенных только 15% считают, что это знак высокого качества (в основном это жители самого Китая); 48% относятся к товарам из Китая с опасением.

Опрос проводился в 23 странах мира, среди которых были Германия, Италия, Франция, Великобритания, а также США, Китай, Южная Корея и Австралия. Участников просили ответить, как повлияет на их восприятие продукта указание на то, что он был изготовлен в одной из 12 стран: Германии, Италии, Франции, Великобритании, Японии, Канаде, США, Нидерландах, Южной Корее, Мексике, Гонконге или Китае.