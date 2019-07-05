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Der Spiegel: России становится трудно что-то прятать под грифом «совершенно секретно»

  • 5.07.2019, 19:54
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Это показал пожар на «Лошарике».

Понадобилось два с половиной дня, чтобы Владимир Путин лично подтвердил, что субмарина, которая пострадала от пожара в Баренцевом море, была атомной. Но сделал он это не прямо, а в виде вопроса. Собственно, российский автократ спросил министра обороны Сергея Шойгу о том, в каком состоянии ядерный реактор на борту. Тот во время встречи в Кремле ответил, что все в порядке. "Команда приняла все необходимые меры для защиты реактора", - заверил Шойгу.

Как пишет Der Spiegel, (перевод - unian.net), эту сцену несколько раз показывали в эфире государственных телеканалов. Фактически Путин подтвердил то, о чем СМИ и эксперты со ссылкой на военные источники говорили еще тогда, когда Минобороны РФ лишь кратко сообщил о пожаре и гибели 14 моряков. Да и то эти официальные данные появились только через день после катастрофы на подлодке "Лошарик".

Новый инцидент напомнил о старой российской травме. Именно поэтому информация об аварии на субмарине стала главной темой новостей. В августе 2000 года в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка "Курск". Тогда все 118 членов экипажа погибли. И это стало национальной трагедией. Путин же, который на то время занимал должность президента полгода, отреагировал на события только через 5 дней. Потому что он был в отпуске. И вот через 19 лет после "Курска" власти России вновь демонстрируют свою неуклюжесть в обращении с информацией о катастрофе. В современном безостановочном потоке данных Кремлю еще меньше, чем в те времена, удается контролировать такие новости. Издание отмечает, что многие россияне не доверяют правительству, когда речь идет о гибели военных.

К примеру, Кремль отрицает, что российские солдаты ведут операции на территории Украины. А в Сирии, как утверждают чиновники, присутствуют только ВВС РФ. Однако, в социальных сетях распространяются имена и фотографии реальных погибших в обоих местах вторжения России. Так же и после аварии на "Лошарике" в сети быстро распространились имена погибших моряков. В конце концов, Минобороны в среду был вынужден опубликовать все данные. "Публикация имен, очевидно, указывает на то, что правительство России нерешительно отступает от своей старой и болезненной жажды классифицировать аварии на подводных частях как "государственную тайну", - говорится в статье.


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