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Глава Генштаба Украины поймал Путина на лжи

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  • 5.07.2019, 19:59
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Хозяин Кремля снова пытался обрисовать ситуацию в свою пользу, искажая действительность.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак обвинил президента России Владимира Путина во лжи в связи с заявлениями об инциденте в Черном море в ноябре 2018 года. Об этом Хомчак сказал в интервью "Армія inform", пишет "Гордон".

29 июня во время пресс-конференции в Осаке Путин заявил, что отправка украинских кораблей из Черного моря в Азовское была провокацией со стороны бывшего президента Украины Петра Порошенко, и сослался при этом на Хомчака.

"Это было исключительно пропагандистско-манипулятивное заявление. Проще говоря, ложь. Путин в очередной раз подтвердил реноме крупного манипулятора. Хозяин Кремля снова пытался обрисовать ситуацию в свою пользу, искажая действительность. Это еще одно подтверждение того, что война продолжается на всех фронтах с применением различных методов, в том числе и циничных манипуляций. Таких примеров введения в заблуждение международного сообщества было немало за годы российской агрессии", – заявил глава Генштаба ВСУ.

В июне Хомчак в интервью "Радіо Свобода" говорил, что задержание украинских военных кораблей и моряков в районе Керченского пролива было провокацией со стороны Российской Федерации, которая продемонстрировала "открытую военную агрессию". "Идти туда – это решение приняли руководители, которые в то время были. Идти, чтобы усилить группировку в Азовском море. Они проходили открыто, они заявили, что они идут. То есть так, как должно быть", – отмечал он.


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