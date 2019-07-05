«Нам не трэба РПЛ»: болельщики минского «Динамо» провели перфоманс

«Нам не трэба РПЛ»: болельщики минского «Динамо» провели перфоманс1
- 5.07.2019, 20:08
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Болельщики столичного клуба отреагировали на идею президента российского ЦСКА.
Фанаты минского "Динамо" вывесили баннер перед домашним матчем 14-го тура чемпионата страны с БАТЭ.
"Нам не трэба РПЛ", — гласит надпись на растяжке, сообщает "Прессбол".
Болельщики выразили несогласие с идеей президента московского ЦСКА Евгения Гинера о расширении чемпионата России за счет клубов из Беларуси, Казахстана и Армении.