закрыть
5 июля 2019, пятница, 21:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Нам не трэба РПЛ»: болельщики минского «Динамо» провели перфоманс

1
  • 5.07.2019, 20:08
  • 1,171

Болельщики столичного клуба отреагировали на идею президента российского ЦСКА.

Фанаты минского "Динамо" вывесили баннер перед домашним матчем 14-го тура чемпионата страны с БАТЭ.

"Нам не трэба РПЛ", — гласит надпись на растяжке, сообщает "Прессбол".

Болельщики выразили несогласие с идеей президента московского ЦСКА Евгения Гинера о расширении чемпионата России за счет клубов из Беларуси, Казахстана и Армении.


популярное за неделю

Мнение

Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев