«Нам не трэба РПЛ»: болельщики минского «Динамо» провели перфоманс 1 5.07.2019, 20:08

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Болельщики столичного клуба отреагировали на идею президента российского ЦСКА.

Фанаты минского "Динамо" вывесили баннер перед домашним матчем 14-го тура чемпионата страны с БАТЭ.

"Нам не трэба РПЛ", — гласит надпись на растяжке, сообщает "Прессбол".

Болельщики выразили несогласие с идеей президента московского ЦСКА Евгения Гинера о расширении чемпионата России за счет клубов из Беларуси, Казахстана и Армении.