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«Вложили больше»: фермеры рассказали, удалось ли заработать на клубнике

  • 5.07.2019, 20:31
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Каким был «ягодный сезон» в 2019 году?

Еще пару недель назад белорусские фермеры жаловались, что у них скупают клубнику чуть ли не по 20 копеек, а на рынке ягоды продавали по рублю. Даже президент поручил разобраться с ценами на этот товар. Сейчас самая дешевая клубника стоит 5 рублей за кило. Да и продают ягоды всего в нескольких местах. Tut.by спросил у фермеров, удалось ли им все-таки заработать в этом году на клубнике и будут ли дешевыми в этом году другие ягоды.

Фермеры, которые выращивают клубнику, говорят, что в этом году «погода подбросила им проблем».

— Мы обычно сажаем три вида сортов клубники — раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. Обычно они созревают с разницей в несколько недель. Получается что мы с начала июня до конца первой декады июля можем продавать ягоды, — рассказывает фермер, который продает ягоды на Комаровке. — В этом же году клубника созрела вся сразу. 20 июня мы уже собрали ягоды всех сортов.

Мужчина говорит, что ягод было очень много, но плохого качества.

— Из-за жары и дождей клубника не лежала, ее невозможно было транспортировать, — продолжает фермер. — Я ягоды не сдавал, сам продавал на рынке. Был момент, что и по 1,5 рубля приходилось продавать. Прошлый год в этом плане был гораздо лучше. В этом заработали мало.

Кроме клубники мужчина выращивает еще и голубику. Говорит, что сезон этих ягод только начинается. К слову, цены на голубику уже начали падать. Если в середине июня килограмм стоил 25−30 рублей, то на этой неделе уже 16 рублей. В некоторых местах можно найти и по 14.

— Сколько будет ягод и какие будут цены на них — это зависит от погоды. Если получится как с клубникой, то и на ней фермеры особо не заработают, а сезон продажи быстро закончится, — заключил фермер.

Еще один продавец клубники, который сам ягоды и выращивает, сказал, что ему тоже совсем мало удалось заработать. Но его радует, что «люди смогли купить дешевые ягоды».

— Сразу я сдавал ягоды, но когда за килограмм стали предлагать всего 50 копеек, решил, что сам продам. В Минске на рынке тогда кило за 2 — 2,5 рубля продавали. В этом году ягоды очень плохие получились, они совершенно не лежали, пока привезешь на рынок, уже потекли. Иногда к концу дня и по рублю отдавать приходилось, — говорит мужчина. — Очень много ягод просто пропало. Не считал еще, была ли прибыль какая-то от продажи, думаю, вложили больше. Одно меня радует, что люди смогли купить дешевой клубники.

С тем, что клубничный сезон 2019 г. был не самым удачным, согласилась и еще одна продавщица клубники.

— Сейчас у меня уже не сезонная, а ремонтантная, — рассказывает девушка. — У нас сезонная закончилась еще 2 недели назад. Заработали в этом году мало, можно сказать, что просто окупили затраты. Одна надежда на ремонтантную. Хотя и она, видите, не очень симпатичная. Ее продаем от 5 до 8,5 рубля за килограмм. Думаю, в этом диапазоне цены будут и дальше.

По словам продавца, «люди все еще интересуются клубникой, некоторые даже трехлитровыми ведерками покупают».

Минимальная цена на клубнику, которую мы в этом году зафиксировали на рынках, 80 копеек за килограмм.

Кстати, фермеры отмечают, что в этом сезоне немало малины, поэтому на нее, вероятно, цены упадут. Теперь килограмм стоит 5−6 рублей.

Сейчас на Комаровке вовсю торгуют красной, белой и черной смородиной по 3−4 рубля за килограмм. Кое-где есть крыжовник по 6 рублей. Черники, по словам торговцев, в этом году мало. Продают ее по 5−6 рублей за кило. А вот вишен довольно много, хотя они мелкие и кислые. Как говорят сами продавцы, «подойдет только на компот».

На компот и варенье люди сейчас активно берут абрикосы. Мелкие ярко-оранжевые стоят по 3 рубля. Крупные светло-желтые в два раза дороже, по 6 рублей. По такой же цене продают черешню.

Заглянули мы и на ряды с овощами. Молодую картошку уже продают по 1 — 1,5 рубля. Огурцы стоят по 1,1 — 1,5 рубля, перцы упали в цене, кило можно купить за 3−3,5 рубля. А вот помидоры подорожали — по цене ниже 3 рублей мы не нашли. А еще пару недель назад были и по 2 рубля.

Редис продают по 2,5 рубля, спаржевую фасоль — по 8 рублей, обычную белокочанную капусту — по 1,39 рубля, а капусту «Романеско» — по 3,5 рубля. Пучок зеленого лука можно купить за 0,8−1 рубль, мяты и базилика — за 2,5 рубля, а руколы — за 1,99.


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