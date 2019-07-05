Какие вопросы остаются после трагедии 3 июля 4 5.07.2019, 20:42

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Сомнения кроются в официальных сообщениях.

4 июля председатель Следственного комитета Иван Носкевич назвал произошедшее во время запуска салюта «исключительным случаем». И добавил, что «ранее такие ситуации не фиксировались», сообщает «Салiдарнасць».

При этом глава ведомства заявил, что периметр безопасности при запуске салютов был определен для штатной ситуации:

— Произошедшее выходило за рамки таких ситуаций и все ранения гражданам были причинены за пределами определенного периметра. Просчитать разлет осколков в случае возникновения внештатной ситуации практически невозможно.

Слова главы СК о невозможности моделирования критической ситуации звучат неубедительно. В таком случае, запуск салютов стоит признать опасным для жизни и здоровья граждан мероприятием.

Вызывает вопросы и определение периметра безопасности. Сложно себе представить, что организаторы и непосредственные исполнители запусков салютов недооценивают опасность начиненного пиротехникой грузовика. Кто понесет ответственность за просчеты в оценках потенциальной опасности пусков салюта?

Кроме того, слова Носкевича о том, что инцидент 3 июля стал исключительным случаем, опровергает блогер Степан Светлов (NEXTA). Он первым сообщил об инциденте, а 4 июля в передаче Радыё Свабода заявил, что глава СК говорит неправду:

— Это далеко не первое подобное происшествие. Мне прислали информацию, что похожая ситуация была 9 мая. Как мне писали люди из минобороны, такое же было в 2017 году возле стелы. Я опубликовал у себя в Телеграме видео похожего происшествия в 2012 году. В 2013 году в госпиталь даже попал солдат срочной службы. Но тогда сливы не были так развиты. Теперь такое уже не «прокатит».

Возникают новые вопросы: будет ли проведена проверка озвученной блогером информации? Если эта информация правдива, что послужило причиной для инцидентов в предыдущих случаях? Почему не были сделаны выводы?

И еще один момент. Минобороны сообщило 4 июля, что «подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм)». Подрывы предположительно некачественных зарядов произошли в трех из шести мест, где производился салют.

В тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрывов салютных зарядов. В качестве подозреваемых были задержаны представители предприятия-поставщика, которые в процессе заряжания салютных установок якобы допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями.

— А именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними, — уточнили в СК.

Вопрос, на который хотелось бы услышать ответ: в чем причина такой избирательности, почему именно заряды 195 мм закладывались в мортиры с нарушением правил? Была ли это халатность или речь идет об умысле?