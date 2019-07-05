закрыть
5 июля 2019, пятница, 21:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Какие вопросы остаются после трагедии 3 июля

4
  • 5.07.2019, 20:42
  • 2,372

Сомнения кроются в официальных сообщениях.

4 июля председатель Следственного комитета Иван Носкевич назвал произошедшее во время запуска салюта «исключительным случаем». И добавил, что «ранее такие ситуации не фиксировались», сообщает «Салiдарнасць».

При этом глава ведомства заявил, что периметр безопасности при запуске салютов был определен для штатной ситуации:

— Произошедшее выходило за рамки таких ситуаций и все ранения гражданам были причинены за пределами определенного периметра. Просчитать разлет осколков в случае возникновения внештатной ситуации практически невозможно.

Слова главы СК о невозможности моделирования критической ситуации звучат неубедительно. В таком случае, запуск салютов стоит признать опасным для жизни и здоровья граждан мероприятием.

Вызывает вопросы и определение периметра безопасности. Сложно себе представить, что организаторы и непосредственные исполнители запусков салютов недооценивают опасность начиненного пиротехникой грузовика. Кто понесет ответственность за просчеты в оценках потенциальной опасности пусков салюта?

Кроме того, слова Носкевича о том, что инцидент 3 июля стал исключительным случаем, опровергает блогер Степан Светлов (NEXTA). Он первым сообщил об инциденте, а 4 июля в передаче Радыё Свабода заявил, что глава СК говорит неправду:

— Это далеко не первое подобное происшествие. Мне прислали информацию, что похожая ситуация была 9 мая. Как мне писали люди из минобороны, такое же было в 2017 году возле стелы. Я опубликовал у себя в Телеграме видео похожего происшествия в 2012 году. В 2013 году в госпиталь даже попал солдат срочной службы. Но тогда сливы не были так развиты. Теперь такое уже не «прокатит».

Возникают новые вопросы: будет ли проведена проверка озвученной блогером информации? Если эта информация правдива, что послужило причиной для инцидентов в предыдущих случаях? Почему не были сделаны выводы?

И еще один момент. Минобороны сообщило 4 июля, что «подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм)». Подрывы предположительно некачественных зарядов произошли в трех из шести мест, где производился салют.

В тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрывов салютных зарядов. В качестве подозреваемых были задержаны представители предприятия-поставщика, которые в процессе заряжания салютных установок якобы допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями.

— А именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними, — уточнили в СК.

Вопрос, на который хотелось бы услышать ответ: в чем причина такой избирательности, почему именно заряды 195 мм закладывались в мортиры с нарушением правил? Была ли это халатность или речь идет об умысле?


популярное за неделю

Мнение

Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев