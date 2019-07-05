Российские садоводы жалуются на реэкспорт фруктов через Беларусь 1 5.07.2019, 21:14

Они предлагают ограничить импорт фркутов и увеличить ввозные пошлины на них.

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края предлагает импортировать фрукты в Россию только во II квартале и увеличить ввозные пошлины на них. Союз "Садоводы Кубани" предлагает снизить НДС на плодово-ягодную продукцию до 10% и ввести тарифные квоты на яблоки, которые поставляются в Россию из третьих стран и ввозятся на основе прогнозного баланса спроса и предложения, сообщает "Интерфакс".

Письмо с просьбой рассмотреть запрет импорта фруктов в III, IV и I кварталах Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края направила вице-премьеру РФ Алексею Гордееву.

"Убедительно просим вас оказать содействие в проработке вопроса об ограничении импорта фруктов в III и IV кварталах и I квартале следующего года, а также в значительном увеличении ввозных пошлин на данную продукцию", - говорится в письме.

Об этой инициативе также рассказал журналистам генеральный директор ООО "Сад-гигант Ингушетия" Замир Балкизов ("Сад-гигант" - крупный российский производитель яблок).

"Мы обращались к вице-премьеру с просьбой: на период продажи летних сортов, косточковых воздержаться от их ввоза. В России достаточно хорошие яблоки, достаточно косточковых", - сказал Балкизов.

"Россия сейчас является самым крупным в мире импортером яблок. Больше всего в Россию ввозят и ввозят из тех стран, откуда не должны были ввозить: из Украины, из Польши через Беларусь, через Молдову, через Грузию и Турцию", - добавил он.

Он ожидает, что совещание по этому вопросу состоится через месяц.

"Несмотря на действующие меры ограничения импорта садовой продукции из ряда стран, сложилась критическая ситуация, когда в период начиная с момента сбора урожая и вплоть до конца года в страну массово начинают ввозить импортные фрукты по очень низким ценам из Молдовы, Сербии, а также через Беларусь в порядке реэкспорта", - говорится в письме Ассоциации питомниководов и садоводов Ставрополья.

В этих странах нет достаточных мощностей для длительного хранения фруктов, и производители вынуждены "сбрасывать" в этот период продукцию по минимальным ценам, что сильно вредит отечественным производителям, сбивая цену реализации, отмечается в документе. Острый дефицит площадей для хранения плодовых есть и в России. Нехватка мощностей приводит к тому, что отечественные производители вынуждены выходить на рынок с произведенной продукцией в период после сбора урожая, когда на рынок активно поступает дешевая импортная продукция. "Это ведет к недополучению прибыли, к "балансированию" садоводов на грани рентабельности, а соответственно и низкой инвестиционной привлекательностью отрасли и снижению темпов ее развития", - считают в ассоциации.

Садоводы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов "крайне обеспокоены" решением правительства продлить льготный режим на поставки в РФ фруктов из Молдавии до конца 2019 года, говорится в письме, которое союз "Садоводы Кубани" направил Гордееву. "При этом нельзя исключить наличие в поставляемой молдавскими предприятиями на российский рынок плодов, произведенных в Украине и в Польше", - отмечается в письме.

Авторы письма сетуют на то, что затоваривание рынка импортной плодовой продукцией не позволяет продавать российские фрукты по справедливым ценам.

По данным Росстата, в 2018 году валовой сбор косточковых в РФ составил 615,6 тыс. тонн против 509,1 тыс. тонн в 2017 году, семечковых - 1,997 млн тонн против 1,512 млн тонн соответственно.

Однако, как предупреждают авторы писем, создавшееся в настоящее время положение может привести к стагнации в отрасли и снижению ее инвестиционной привлекательности.

Представитель Гордеева сообщил, что в секретариате вице-премьера пока не получали этих писем.