«Лукашенко должен был выступить хотя бы с соболезнованиями» 5.07.2019, 21:29

Как минчане относятся к тому, что диктатор никак не прокомментировал взрыв на салюте 3 июля.

В Минске на 3 июля, во время салюта произошел взрыв. В результате одна женщина погибла, 9 человек были ранены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. До сих пор Лукашенко никак не прокомментировал происшествие. Корреспонденты «Белсата» вышли на улицы Минска и спросили у людей, должен ли Лукашенко выразить соболезнования жертвам кровавого салюта?

— Второй раз у нас происходит ЧП. И проверки и не проверки – это просто какая-то безответственность. А то, что Лукашенко не выступил, – просто удивительно, честно говоря.

— Я думаю, что нет. Ну, во-первых, это дело профессионалов, и каждый должен отвечать за свое дело, за свою зону ответственности. Лукашенко должен отвечать за свою роль. А за это, то что произошло 3 июля, – должны отвечать соответствующие органы.

— Я думаю, нет. Ну, зачем? Не он же отвечал за то, что запускают салюты, и как запускают. Там были определенные лица, ответственные за это.

— По крайней мере выступить от имени организаторов. Ведь как мы все знаем, он у нас один организатор, это его игры, его парад, его салют, и т.д. Выступить хотя бы с соболезнованиями, выразить какие-то чувства свои, эмоции.

— Немного напрягает его незаинтересованность. Ведь считается, что у Лукашенко много дел. Верно. Много различных встреч, договоров. Но ведь это очень существенно, это насущное, когда речь идет о белорусском народе – для него это должно быть первоочередное.