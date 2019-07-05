Опрос: Белорусы больше доверяют ЕС, чем «таежному союзу» 6 5.07.2019, 22:01

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89% белорусов относятся к Евросоюзу положительно или нейтрально

89% жителей Беларуси относятся к Европейскому союзу положительно или нейтрально, свидетельствуют данные опроса, проведенного в странах Восточного партнерства в феврале — апреле 2019 года в рамках проекта Евросоюза «Восточное соседство ЕС»,, сообщает tut.by cо ссылкой на БелаПАН.

Согласно исследованию, около 10% населения Беларуси придерживаются негативного мнения о ЕС. «62% белорусов считают отношения с Европейским союзом хорошими — значительный рост (плюс 12%) по сравнению с 2018 годом, — отмечается в результатах опроса. — 51% населения Беларуси доверяют ЕС (на 4% больше, чем в 2018 году), что несколько превышает число тех, кто доверяет Евразийскому экономическому союзу (48%)».

37% респондентов сообщили, что им известно об оказываемой Беларуси поддержке со стороны ЕС, в первую очередь в сферах образования и культуры.