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Le Figaro: Принцесса Дубая бросила вызов вековым традициям

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  • 5.07.2019, 22:35
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Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн
Фото: AFP

Кто такая Хайя бинт аль-Хусейн, которая бежала в Лондон.

Nеперь бежала уже вторая принцесса. За дочерью эмира Дубая Латифой последовала одна из его супруг, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн. Сводная сестра короля Иордании сначала бежала в Германию, а 3 июля перебралась в Лондон, откуда она подала документы на развод. Как пишет «Би-Би-Си», 45-летняя принцесса «опасалась за свою жизнь», пишет Le Figaro, (перевод - inosmi.ru).

Оставшийся в нескольких тысячах километров позади супруг был вне себя. «Вы предали самое ценное — доверие», «вы больше ничего для меня не значите», «меня не волнует, живы вы или мертвы» — так бушевал шейх Мохаммед в вышедшей 22 июня публикации в соцсетях. Долгое время они с женой были очень близки, но затем поссорились по неизвестным причинам. В любом случае, принцесса Хайя, спортсменка и светская львица, решила бежать. Она также взяла с собой двух детей (11 и 7 семи лет) и прихватила порядка 40 миллионов долларов, чтобы прикрыть тылы. Сейчас она скрывается в роскошной квартире в центре Лондона, дрожа при мысли, что ее могут похитить.

Горящие глаза

Ничто не предвещало скандала. Со свадьбы в 2004 году и до самого недавнего времени эмир Дубая и его шестая жена выглядели прочной парой. Принцесса Хайя «с горящими глазами говорит о муже, и чувствуется, что она восхищается им и их детьми», — писала журналистка Emirates Woman в 2017 году. «Инстаграм» принцессы наполнен фотографиями мужа, который старше ее на 24 года. Несмотря на сложившийся у него ледяной образ, эмир представал на снимках любящим отцом семьи.

Но с чем тогда связано бегство? «Она, видимо, не чувствовала себя в безопасности», — говорит Радха Стерлинг (Radha Stirling), глава британской организации, которая занимается защитой жертв самоуправных задержаний в регионе. Вероятно, гармоничное существование пары было нарушено скандалом вокруг бегства шейхи Латифы. «Близкие к принцессе источники заявили, что недавно ей стало известно о тревожных фактах, которые скрываются за таинственным возвращением шейхи в Дубай», — пишет «Би-Би-Си». Латифа пыталась бежать на корабле год назад, но ее план провалился: ее перехватили в море и вернули домой. Несколько НКО утверждают, что она стала пленницей. В тот момент принцесса Хайя поддержала мужа и поклялась, что с Латифой все хорошо.

Светские рауты

Принцесса Хайя, дочь покойного короля Иордании и сводная сестра нынешнего монарха, родилась в иорданской столице Аммане. От своей матери королевы Алии, которая скончалась, когда Хайе было всего три года, она унаследовала британское гражданство. В 11 лет ее отправили в Великобританию, где она поступила в школу в Бристоле и Дорсете, а затем изучала экономику, философию и политологию в Оксфорде. Юная принцесса также занялась конным спортом и проявила себя как прекрасная наездница. В 13 лет она стала первой женщиной среди представителей Иордании на международных соревнованиях, а в 2000 году — первой профессиональной спортсменкой страны. В том году она представляла Иорданию на Олимпийских играх в Сиднее, а два года спустя — на Всемирных конных играх. Она также стала первой иорданкой, которая получила права на вождение грузовиков… для перевозки лошадей.

Страсть к лошадям объединяет Хайю бинт аль-Хусейн с мужем. Эмир Дубая обожает гонки на выносливость и стал чемпионом мира в этой дисциплине в 2012 году. Ему принадлежит порядка 700 лошадей в конюшнях по всему миру. Кроме того, он является основателем расположенной у Лондона престижной конюшни Godolphin и одним из главных инвесторов Newmarket, центра всех лондонских скачек. В течение многих лет пара посещала высшее британское общество и престижные скачки. Шейх с супругой встречались там с королевой Англии, а также принцем Чарльзом и герцогиней Корнуольской, с которой у принцессы сложились близкие отношения. Эти связи могут поставить британскую королевскую семью в непростое положение после скандала.

Лидерство, конфликты интересов и змеиный яд

Хайя бинт аль-Хусейн — не только заслуженная спортсменка, но и признанный лидер. Она создала несколько гуманитарных НКО, а ее работа принесла ей множество премий, в том числе от ООН. В 2006 году она стала первым неевропейским президентом Международной федерации конного спорта и занимала этот пост восемь лет. В этой должности современная принцесса кардинально изменила подход к связям с общественностью, создала новый образ для конного спорта и отстаивала дисциплину в МОК, членом которого она стала в 2007 году. Как бы то ни было, ее работу сопровождал ряд скандалов. В 2011-2012 годах многие чистокровные скакуны погибли в ходе гонок на выносливость. В тот момент один ветеринар заявил, что животным вкалывали внутривенно взрывной коктейль из водки, анальгетиков и змеиного яда. Смертельно опасные вещества, которые невозможно обнаружить. Сложно было не увидеть конфликт интересов между этим происшествием и пристрастием ее супруга к таким гонкам. Кроме того, шейх Мохаммед контролирует чуть ли не весь рынок чистокровных скакунов, покупая и продавая животных из своих знаменитых конюшен.

Одни лошади гибли во время гонок, а другие не проходили допинг-контроль. С 2010 по 2014 годы тесты завалил 41 скакун. Большинство их них участвовали в гонках на выносливость (кстати говоря, это относительно небольшая дисциплина), а практически все наездники были выходцами с Ближнего Востока, в частности из ОАЭ. Чтобы успокоить недовольные голоса, принцесса Хайя перепоручила эту дисциплину своим заместителям и обещала не претендовать на третий срок. Федерация тогда собиралась изменить свой устав, чтобы принцесса могла сохранить этот пост, чего ей бы очень хотелось. В беседе с «Пуэн» после назначения она говорила, что лошади дали ей «настоящее чувство жизни, отвагу, скромность и веру в себя». Видимо, ей хватило их для бегства в Лондон.


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