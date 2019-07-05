Почему очередному обещанию властей по зарплате не суждено сбыться 5.07.2019, 22:45

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Власти не могут обеспечить белорусов зарплатой даже в $200.

В Беларуси к 1 июля, по амбициозным планам властей, не должно остаться предприятий со средней зарплатой ниже 400 рублей. Платить зарплату меньше этой суммы непозволительно, ранее пояснял первый вице-премьер Алексей Турчин. Удалось ли везде поднять «получки» до 400 рублей, пока неизвестно. Однако больше трети вакансий, которые сейчас предлагают наниматели, — с зарплатой меньше этой суммы.

Tut.by посмотрел, каким работникам готовы платить меньше 200 долларов в эквиваленте и узнал у эксперта, почему планы властей по повышению зарплат выше этой суммы пока мало реалистичны.

Каких работников ищут на зарплату до 400 рублей

В общереспубликанском банке вакансий на 5 июля было 91,9 тысячи свободных позиций. Из них больше трети предлагают — с зарплатой меньше 400 рублей (около 34,4 тысячи вакансий). Больше всего их в Гродненской области — около 5,9 тысячи. В Минской области таких вакансий 5,7 тысячи, в Гомельской — 5,5 тысячи, в Брестской — 5,1 тысячи. В Минске зарплаты меньше 400 рублей предлагают по 4,7 тысячи вакансий, в Могилевской области — по 4 тысячам. Меньше всего позиций с таким уровнем заработка в Витебской области — около 3,4 тысячи.

Зачастую для таких вакансий достаточно среднего образования, многие из них на 0,5 или 0,25 ставки. Но встречаются и предложения с полной занятостью. Например, агротуристический комплекс «Релаксотель» в Мяделе ищет мойщика посуды на зарплату от 355 рублей, ясли-сад № 34 в Бресте — кладовщика с зарплатой от 340 рублей, музей-усадьба имени Огинского в Сморгонском районе — бармена, от 330 рублей.

В столице зарплату меньше 400 рублей предлагают, к примеру, повару в ООО «Сафаров» (от 330 рублей), инженеру в «Киновидеопрокате» (от 330 рублей), медицинскому статистику в центр гигиены и эпидемиологии Центрального района Минска (от 375 рублей). Иногда за такие деньги попадаются и довольно специфические требования к кандидатам. Например, в Гродно предприятие ООО «СамКад» ищет менеджера со знанием узбекского языка на зарплату от 350 рублей.

Напомним, в конце мая первый вице-премьер Алексей Турчин заявил, что до 1 июля в стране не должно остаться предприятий с средней зарплатой меньше 400 рублей. При этом платить зарплату меньше этой суммы, по его мнению, непозволительно. А в 2020 году правительство намерено взяться за предприятия с зарплатой меньше 500 рублей.

В Минтруда позже допустили, что планы к 1 июля поднять во всех организациях средние зарплаты до 400 рублей могут не осуществиться. Причина — контролирующие органы выявили 197 эпизодов, когда наниматели не соблюдали гарантии минимальной оплаты труда.

Эксперт: «Компании, которые предлагают зарплату ниже 400 рублей, не могут позволить больше»

— Вообще для регулирования размеров оплаты труда есть простой и понятный инструмент — минимальная зарплата. По большому счету, решить этот вопрос можно было бы очень просто: установить минималку на уровне 400 рублей — и тогда организации просто не смогли бы платить меньше. Но этого власти делать не стали, — подчеркивает директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик. — Некоторые организации пока просто не зарабатывают такие зарплаты. Резкое повышение минималки их просто финансово уничтожит. На такую меру можно было бы пойти в стране, где большой теневой рынок труда, чтобы повышение минимальной зарплаты помогло вывести часть зарплат в конвертах из тени. Но в нашей стране теневой рынок не такой большой. Компании, которые сейчас предлагают зарплату ниже 400 рублей, делают это не потому, что уходят от налогов, а потому, что не могут позволить зарплаты больше.