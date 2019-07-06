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Сюрпризы для водителей: пять возможных правок в ПДД

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  • 6.07.2019, 9:14
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Что будет с привычными маневрами на дороге, в соответствии с опытом других стран.

В Беларуси планируется внести в ПДД. Правда, сегодня речь пойдет как раз о том, чего пока (на официальном уровне) не предлагается. Ведущий «Разборов...» с ходу решает разобраться с опережениями справа и перестроениями на перекрестке. А еще ввести «вафельницу» и понятие «агрессивное вождение», пишет onliner.by.

Запретить перестроение с опережением или опережение справа?

Сначала об опасных опережениях. В условиях плотного потока резкие перестроения вслепую нередко приводили к ДТП. Как их предотвратить на уровне правил?

Одним из наиболее показательных стало происшествие на ул. Кижеватова, которое попало в объектив видеорегистратора несколько лет назад. «В ролике не видно, как сильно спешил водитель Ford: незадолго до ДТП мужчина моргал фарами, чтобы его пропустил едущий впереди водитель. А когда тот никак не отреагировал, Escort начал перестроения, закончившиеся аварией», — сообщал тогда очевидец.

Попытка предотвратить хаотичные перестроения и игру в шашечки была предпринята несколько лет назад. Появился пункт, запрещающий перестроение в целях опережения, причем речь идет только о крайнем правом ряде и только при трех и более полосах в данном направлении.

Замечаете, сколько условий? Неудивительно, что по данному пункту водителей привлекают крайне редко. По крайней мере, мы не знаем о таких случаях.

«При трех и более полосах движения в данном направлении запрещается производить перестроение на крайнюю правую полосу движения в целях опережения по ней» (пункт 79.3 ПДД)

— Мне тоже не нравится данная формулировка, — признается Юрий Краснов. — Что значит «в целях опережения»? А если изначально такого мотива не было, но поток неожиданно замедлился и ты формально стал совершать опережение? Или сначала просто перестроился, а через 30 секунд возникла необходимость ускориться?

Ведущий рубрики также задается вопросом, почему запрещено перестроение в целях опережения только через крайнюю правую полосу: «Не раз бывали случаи, когда водители врезались в машины, поворачивающие налево».

И все же логика в этом есть. В развитых странах, в особенности на скоростных трассах, движение распределено строго: самая быстрая полоса — крайняя левая, в средней полосе поток движется чуть медленнее, ну а в крайнем правом ряду обычно едут фуры и караванеры.

— На мой взгляд, в ПДД вообще должен быть введен запрет на перестроение для опережения, если ты догоняешь движущийся впереди автомобиль, — считает эксперт. — Не знаю, как это должно быть сформулировано, но это правило появилось годы назад — при разнице скоростей нельзя прыгать из ряда в ряд.

Фото: onliner.by

Конечно, у нас возникает контраргумент: если следовать этой логике, то, уперевшись в тихохода, водитель не сможет его опередить через перестроение. А что тогда делать? Так и тянуться? Тоже нелогично...

В то же время не решается вопрос с опасными опережениями справа, которые не сопряжены с перестроениями. Вспомните резонансную аварию возле станции метро «Грушевка» в Минске.

Поэтому в Германии, например, поступили проще, запретив опережение справа именно на скоростных магистралях. Правда, под это определение могут попадать и дороги с лимитом в 80 км/ч. Да, градация улиц там очень четкая (спальный микрорайон — обычная улица — скоростная трасса), чего у нас пока нет.

Почему существует запрет на перестроения в пределах перекрестков?

Вот еще одно недоразумение: перестроения даже напротив выездов из дворов, которые считаются перекрестками, запрещены. Это если вы были не в курсе. Понятно, что данное требование массово не соблюдается, и вообще возможно ли его соблюдать?

— Беларусь — единственная страна, в которой выезды из дворов считаются перекрестками, — утверждает Юрий Краснов. — Вроде бы ничего страшного, но это повлекло другое недоразумение, ведь перестроения на перекрестках запрещены. Получается, они запрещены в том числе напротив дворовых выездов, которых так много, что это правило невозможно не нарушать.

Фото: onliner.by

Как подчеркивает ведущий «Разборов...», водителям важно не место перестроения, а момент. Если придется следить еще и за выездами из дворов, то можно будет сойти с ума.

— Для чего вводился пункт, запрещающий перестроения на перекрестке? — напоминает эксперт. — Чтобы облегчить задачу водителям, выезжающим со второстепенной дороги. Мол, у них будет гарантия, что движущиеся по главной не станут менять полосу и они смогут прогнозировать маневры.

Однако все равно этот пункт автомобилисты поголовно нарушают, а «второстепенные» уступают «главным».

— На мой взгляд, это очень формальное требование, которое призвано сглаживать неровности в организации дорожного движения, — рассуждает Юрий Краснов. — Если бы везде (где это нужно) были выделены карманы для поворота налево и присутствовала разметка 1.7, необходимости в таком пункте не было бы.

Ввести «вафельницу»

В последнее время в городах в часы пик обострилась проблема с запиранием перекрестков. Несмотря на явный затор, водители выезжают на пересечения улиц, парализуя движение для перпендикулярного направления. Бардак! Хотя в правилах есть прямой запрет на этот счет.

«Запрещается выезжать на перекресток, если образовался затор, который вынудит водителя остановиться» (пункт 101 ПДД).

— Контролировать в ручном режиме это невозможно, — полагает ведущий рубрики. — Поэтому во многих странах, включая Россию, решили применять автоматические методы.

Речь о знаменитой вафельной разметке, работающей вкупе с видеокамерами: задержался свыше положенного лимита после загорания красного сигнала светофора — получи «письмо счастья».

Фото: onliner.by

— А есть еще один способ, который применялся в Бресте, — вспоминает Юрий Краснов. — Там на перекрестках просто убрали дублирующие светофоры и водители перестали выезжать на пересечение дорог.

Однако не везде это возможно применить: перекрестки бывают разного размера и конфигурации, так что «вафельница» кажется наиболее приемлемым вариантом.

Легализовать привычную манеру включения указателей поворота при проезде круговых перекрестков

Белорусского водителя легко узнать за границей. Так, на мини-кругах в Литве или Польше он наверняка включит левый поворотник (при выезде на кольцо), потом — правый (при съезде). А вы знали, что наши ПДД рекомендуют иной порядок, которого почти никто не придерживается?

— В правилах сказано, что водители при подъезде к кругу должны включить правый указатель, затем при съезде снова его же. При движении по кольцу следует двигаться без работающего поворотника, — напоминает эксперт. — Например, при движении по улице Богдановича через площадь Бангалор нужно два раза включить правый указатель.

Однако исторически сложилось иначе. Существует негласная договоренность между всеми водителями: при подъезде к кольцу те, кто планирует ехать прямо, включают левый поворотник, а при съезде — правый.

— Почему так? — рассуждает ведущий «Разборов...». — Автомобилисты пытаются предупредить окружающих, а в первую очередь — выезжающих на круг с других направлений. Это понятно, общепринято и согласуется с безопасностью. Так зачем идти наперекор сложившейся традиции? Очевидно, что массовое явление требуется легализовать. Тем более что включенный указатель поворота не предоставляет преимущества в движении и не влечет за собой негативных последствий, лишь простое информирование.

Фото: onliner.by

Ввести понятие «агрессивное вождение»

Наконец, одна из самых важных правок в ПДД, которая напрашивается давным-давно. Следует разобраться с агрессивным вождением, что стало общим местом на белорусских улицах и дорогах. Какие у него признаки? Что под этим понимать?

Именно в определении и идентификации опасного поведения видятся главные сложности.

— На самом деле примет много: системное и многократное превышение скорости, шашечки, стремительное опережение, беспричинное моргание дальним светом фар и гудки клаксона, — перечисляет Юрий Краснов. — А еще не забывайте про «учительствование», когда на МКАД перед тобой перестраиваются и без причины резко тормозят. Также я отнес бы сюда ситуации, когда водители устанавливают визуальный контакт и демонстрируют агрессивные жесты.

Фото: onliner.by

На Западе есть понятие «вождение в соревновательном стиле». Самый простой пример — одновременные ускорения со светофора.

— В чем проблема агрессивного вождения? — напоминает ведущий рубрики. — Это провоцирует обычных водителей на резкие действия. В результате одного агрессивного действия получаем еще одного бешеного водителя. Это формирует состояние опасности и дискомфорта.

— В этот раз мы предложили только пять возможных правок в ПДД, которые не попали в проект изменений, — подытоживает Юрий Краснов. — Понятно, что это далеко не все, что нуждается в корректировке. Если у вас есть умные соображения, то высказывайте их в комментариях — будем рассматривать.


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