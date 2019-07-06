закрыть
6 июля 2019, суббота, 10:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Моя палатка 3 июля превратилась в кашу»

11
  • 6.07.2019, 9:30
  • 4,442

Последствия праздничного салюта в Минске.

Салют отгремел, а последствия его еще долго будут напоминать о себе. Сегодня — история о том, как небольшой бизнес, успешно работавший в течение многих лет, «накрылся» всего за один праздничный вечер. Дело разворачивается в парке Победы — том самом, где произошло минимум два «неправильных» залпа, пишет onliner.by.

— Мои торговые объекты находятся в парке Победы — как раз рядом с тем местом, где запускают праздничный фейерверк. Боксы от места «икс» отделяет буквально 20 метров, — уточняет Вячеслав. — Работаем мы уже на протяжении пяти лет, и все это время проблем не возникало: военные приезжали, запускали салют, а утром мы спокойно возвращались к своим палаткам и продолжали трудиться. Но в этот раз, как уже все знают, что-то пошло не так. В результате утром, придя на точку, я обнаружил такое.

Источник: onliner.by
Источник: onliner.by

Этот новенький киоск не проработал и недели: его установили только в пятницу

Бизнес минчанина многопрофильный — пункт проката велосипедов, надувная детская горка, продажа мороженого и напитков.

— Саму палатку разорвало полностью, горку пробило в четырех местах. Несколько осколков попали внутрь палатки и устроили месиво из велосипедов: из 25 штук пострадали порядка 20. Киоск с мороженым был вообще новым — его только в пятницу привезли и установили. В результате это все угробили: и сам киоск, и продукцию, которая в нем была.

Источник: onliner.by
Источник: onliner.by

Точный ущерб Вячеслав даже не берется подсчитывать: понятно, что это тысячи и тысячи (что рублей, что долларов). Причем к видимым потерям добавляются невидимые: аренда участка земли, которая уже оплачена, упущенная выгода.

— Вчера ко мне приезжали следователи — осмотрели палатку, металлический киоск, сделали опись всего. На основании этого, вероятно, будут потом считать ущерб. Думаю, в результате со мной должны связаться либо представители Минобороны, либо Центрального РУВД. Но пока никакой конкретики и понимания, как дальше будут развиваться события, нет. И неясно, на кого повесят эти выплаты: следствие же только началось.

Источник: onliner.by

Из всех арендаторов, которые работают в парке, я пострадал больше всех. Но и моим соседям не повезло: например, палатка с едой просто превратилась в кашу. Нам остается только ждать. Если никто не свяжется и не прояснит ситуацию, буду обращаться в Следственный комитет, — продумывает план действий Вячеслав. — Я понимаю, что это из ряда вон выходящее событие и раньше все было нормально, но кто-то же должен за это ответить и компенсировать потери людям.

Источник: onliner.by

Кто и сколько будет выплачивать предпринимателям — непонятно. Тем более что суммы обещают быть куда выше, чем замена окон в пострадавших от взрывной волны квартирах.


популярное за неделю

Мнение

Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев