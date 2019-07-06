«Моя палатка 3 июля превратилась в кашу» 11 6.07.2019, 9:30

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Последствия праздничного салюта в Минске.

Салют отгремел, а последствия его еще долго будут напоминать о себе. Сегодня — история о том, как небольшой бизнес, успешно работавший в течение многих лет, «накрылся» всего за один праздничный вечер. Дело разворачивается в парке Победы — том самом, где произошло минимум два «неправильных» залпа, пишет onliner.by.

— Мои торговые объекты находятся в парке Победы — как раз рядом с тем местом, где запускают праздничный фейерверк. Боксы от места «икс» отделяет буквально 20 метров, — уточняет Вячеслав. — Работаем мы уже на протяжении пяти лет, и все это время проблем не возникало: военные приезжали, запускали салют, а утром мы спокойно возвращались к своим палаткам и продолжали трудиться. Но в этот раз, как уже все знают, что-то пошло не так. В результате утром, придя на точку, я обнаружил такое.

Источник: onliner.by

Источник: onliner.by

Этот новенький киоск не проработал и недели: его установили только в пятницу

Бизнес минчанина многопрофильный — пункт проката велосипедов, надувная детская горка, продажа мороженого и напитков.

— Саму палатку разорвало полностью, горку пробило в четырех местах. Несколько осколков попали внутрь палатки и устроили месиво из велосипедов: из 25 штук пострадали порядка 20. Киоск с мороженым был вообще новым — его только в пятницу привезли и установили. В результате это все угробили: и сам киоск, и продукцию, которая в нем была.

Источник: onliner.by

Источник: onliner.by

Точный ущерб Вячеслав даже не берется подсчитывать: понятно, что это тысячи и тысячи (что рублей, что долларов). Причем к видимым потерям добавляются невидимые: аренда участка земли, которая уже оплачена, упущенная выгода.

— Вчера ко мне приезжали следователи — осмотрели палатку, металлический киоск, сделали опись всего. На основании этого, вероятно, будут потом считать ущерб. Думаю, в результате со мной должны связаться либо представители Минобороны, либо Центрального РУВД. Но пока никакой конкретики и понимания, как дальше будут развиваться события, нет. И неясно, на кого повесят эти выплаты: следствие же только началось.

Источник: onliner.by

Из всех арендаторов, которые работают в парке, я пострадал больше всех. Но и моим соседям не повезло: например, палатка с едой просто превратилась в кашу. Нам остается только ждать. Если никто не свяжется и не прояснит ситуацию, буду обращаться в Следственный комитет, — продумывает план действий Вячеслав. — Я понимаю, что это из ряда вон выходящее событие и раньше все было нормально, но кто-то же должен за это ответить и компенсировать потери людям.

Источник: onliner.by

Кто и сколько будет выплачивать предпринимателям — непонятно. Тем более что суммы обещают быть куда выше, чем замена окон в пострадавших от взрывной волны квартирах.