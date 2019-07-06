Волкер: Украина должна сыграть роль лидера в нормандском процессе

Волкер: Украина должна сыграть роль лидера в нормандском процессе1
- 6.07.2019, 9:34
США будут продолжать поддерживать ее действия.
Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер считает, что Украина должна играть роль лидера в нормандском процессе.
Об этом он рассказал в интервью Голосу Америки.
По словам Волкера, сигнал президента Украины Владимира Зеленского в виде разведения войск в Станице Луганской «чрезвычайно позитивный шаг, который привлекает внимание к бездействию России».
«Украина может сыграть роль лидера в нормандском процессе, одновременно США будут продолжать поддерживать ее действия», — сказал он.
Курт Волкер: сигнал Зеленського у вигляді розведення військ "надзвичайно позитивний крок", який привертає увагу до бездіяльності Росії. @SpecRepUkraine сказав, що Україна має відіграти роль лідера у Нормандському процесі, водночас США продовжуватимуть підтримувати її дії. pic.twitter.com/bjJQDCM7Ak— Голоc Амepики (@chastime) July 5, 2019