Волкер: Украина должна сыграть роль лидера в нормандском процессе 1 6.07.2019, 9:34

Курт Волкер

США будут продолжать поддерживать ее действия.

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер считает, что Украина должна играть роль лидера в нормандском процессе.

Об этом он рассказал в интервью Голосу Америки.

По словам Волкера, сигнал президента Украины Владимира Зеленского в виде разведения войск в Станице Луганской «чрезвычайно позитивный шаг, который привлекает внимание к бездействию России».

«Украина может сыграть роль лидера в нормандском процессе, одновременно США будут продолжать поддерживать ее действия», — сказал он.