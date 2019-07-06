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Волкер: Украина должна сыграть роль лидера в нормандском процессе

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  • 6.07.2019, 9:34
Курт Волкер

США будут продолжать поддерживать ее действия.

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер считает, что Украина должна играть роль лидера в нормандском процессе.

Об этом он рассказал в интервью Голосу Америки.

По словам Волкера, сигнал президента Украины Владимира Зеленского в виде разведения войск в Станице Луганской «чрезвычайно позитивный шаг, который привлекает внимание к бездействию России».

«Украина может сыграть роль лидера в нормандском процессе, одновременно США будут продолжать поддерживать ее действия», — сказал он.


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