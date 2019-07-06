Дерипаска и шпионский триллер 1 6.07.2019, 10:09

Олег Дерипаска

Рассказ алюминиевого магната о том, как его пыталось вербовать ФБР, прекрасен.

В интервью изданию The Hill Олег Дерипаска рассказал, что еще в 2015 году его пыталось завербовать ФБР для «слежки за Путиным». То, что ФБР вышло на Дерипаску с таким предложением, закономерно, учитывая, что тестем бизнесмена тогда был Валентин Юмашев, который, по слухам, до сих пор вхож к российскому президенту, пишет российское издание «Росбалт».

Как утверждает Дерипаска, он тогда отверг вербовочное предложение ФБР. Но, правда, уже в сентябре 2016 года опять почему-то поимел с отвергнутыми американскими контрразведчиками контакт, убеждая их, что Манафорт — мерзавец, и что никогда бы российские спецпредставители на этого мошенника, который работал раньше на Дерипаску в Украине, не вышли бы, пытаясь оказать помощь Трампу в избирательной кампании, не посоветовавшись с ним, Дерипаской, лично.

В этом рассказе все прекрасно.

Положим, в 2015 году Дерипаска категорически отказал американцам шпионить за Путиным. Но, вернувшись в Россию, он уж точно был обязан побежать сначала к тестю, Валентину Юмашеву, который, по слухам же, периодически выпрашивал «субвенции» для бизнеса своего зятя у Путина, и проинформировать его о вербовочном подходе.

Продолжая логический ряд, Юмашев следом, как минимум, должен был проинформировать своего верховного благодетеля, а тот — отослать Дерипаску для консультаций и получения инструкций в ФСБ.

Поэтому его очередной контакт в 2016 году с ФБР по поводу Манафорта, не исключено, был санкционирован или инициирован российскими спецслужбами. В противном случае ФБР, в изложении Дерипаски, выглядит совсем ущербно, если после его отказа пойти на вербовку в 2015 году и шпионить за Путиным, уже спустя год, те же ребята вновь устанавливают с ним контакт для консультаций по очень чувствительной теме, связанной с вмешательством России в американские выборы.

Тут или Дерипаска лукавит, что категорически отказался в 2015 году от вербовки, или фэбээровцы настолько беспечны и наивны, что могут себе позволить выйти с ним повторно на серьезный разговор, или Дерипаска сам напросился на контакт по указанию российских кураторов. А если учесть, что Стил — бывший английский спецслужбист, подготовивший доклад о похождениях Трампа в Москве, — еще в 2012 году работал на юристов Дерипаски в Лондоне и одновременно сотрудничал с ФБР, то получается вообще какой-то дурацкий шпионский триллер с российским алюминиевым магнатом в центре.

Интересно, это интервью Дерипаске одобрили в Администрации и ФСБ или он от такого же большого размера ума вылез без консультаций, как и тогда, когда позволил проститутке себя снимать на яхте вместе с Приходько?

Мораль: Дерипаска, конечно, мог отказаться от вербовки или, не ответив категорическим отказом, потом пытался сливать дезу по указанию российских спецпредставителей. Но ведь по миру много других бродит дерипасок, которым есть что рассказать, которым не хочется назад в Москву и которые могут оказаться не столь «стойкими» и зависимыми от российского бюджета.