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Профсоюз РЭП встал на защиту кассира из «Гиппо»

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  • 6.07.2019, 10:14

Магазин мстит женщине за правдивый рассказ об условиях работы?

Профсоюз РЭП помогает бывшему кассиру «Гиппо» из Заславля Оксане Врублевской отстоять свои законные права в суде. Еще в марте Оксана написала заявление на увольнение. Руководство магазина сначала было готово отпустить работницу по соглашению сторон, но позже передумало и уволило по статье за якобы «систематическое нарушение трудовой дисциплины», пишет praca-by.info.

По мнению работницы, таким образом ей отомстили за заявление в Департамент госинспекции труда, где подробно были описаны те антисанитарные условия, в которых работают сотрудники магазина, многочисленные нарушения охраны труда.

«Поскольку руководство ритейлера отказывается вести переговоры с профсоюзом и заключать мировое соглашение, мы вынуждены добиваться соблюдения трудовых прав через суд», - отметил правовой инспектор Юрий Беляков:

— В понедельник 1 июля прошло заседание по нашему иску о восстановлении Оксаны Врублевской на работе. Мы пытались заключить мировое соглашение с представителем нанимателя, но они категорически отказываются от переговоров.

Вопросы вызвали и дисциплинарные взыскания, которые стали причиной увольнения Оксаны. Один из выговоров она получила во время своего выходного. В магазине провели проверку без ее участия и по результатам наказали всех старших кассиров: привлекли к дисциплинарной ответственности и депремировали. Второй выговор, на который обращала внимание судья, Оксана получила по результатам работы «тайного покупателя».

Судья в процессе отмечала, что повода для того чтобы уволить Оксану Врублевскую из магазина по статье за «систематическое нарушение трудовой дисциплины» у руководства не было. Судья также сослалась на Постановление Пленума Верховного суда и очень советовала представителю Гиппо не доводить дело до вынесения решения.

Бывшая работница супермаркета рассказывала, что до руководства достучаться невозможно. Юрий Беляков также пытался связаться с директором по персоналу.

— Менеджер попросила мой номер и обещала выйти на связь, но никто мне так и не перезвонил. При этом Гиппо знает, что Оксана - член профсоюза РЭП, - подчеркнул правовой инспектор.

«Из всех документов, что я лично подписывала — это контракт и регламент работы», - отметила Оксана Рублевская:

— Например, памятку о стандартах обслуживания, за что меня наказали последний раз, поскольку я не предложила товар по супер цене и не озвучила стоимость покупки как позже выяснилось «тайному покупателю» – никто из кассиров не подписывал. Хотя людей за это регулярно лишают премии и наказывают.

Работая в магазине все сотрудники находятся в напряжении — охрана имеет право написать докладные записки, из-за «тайного покупателя» могут депремировать, в выходные также можно оказаться виновным по умолчанию. При этом переработки и антисанитарные условия руководство не смущают. Работая в Гиппо я лично испытывала постоянную тревогу.

Получается, что я злостная нарушительница дисциплины к тому же бесплатно готовила и стажировала работника на свое место, поскольку это было условие руководства чтобы уволить меня по соглашению сторон. Эта стажировка для меня окончилась увольнением по статье за систематическое нарушение трудовой дисциплины.


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