В Бресте состоится встреча с Николаем Статкевичем

В Бресте состоится встреча с Николаем Статкевичем5
- 6.07.2019, 10:50
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Встреча начнется 7 июля в 14.00.
Кандидат в президенты от Белорусского Национального конгресса Николай Статкевич посетит Брест. Встреча с жителями города пройдет в редакции газеты «Брестский курьер» по адресу: улица 17 сентября, 22, сообщает пресс-служба БНК.
Начало — 7 июля в 14:00.
На встрече будут обсуждены ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.
Приглашаем всех, кому это важно.