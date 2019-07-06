В Бресте состоится встреча с Николаем Статкевичем 5 6.07.2019, 10:50

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Николай Статкевич

Встреча начнется 7 июля в 14.00.

Кандидат в президенты от Белорусского Национального конгресса Николай Статкевич посетит Брест. Встреча с жителями города пройдет в редакции газеты «Брестский курьер» по адресу: улица 17 сентября, 22, сообщает пресс-служба БНК.

Начало — 7 июля в 14:00.

На встрече будут обсуждены ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.

Приглашаем всех, кому это важно.