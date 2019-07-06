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«Люди приехали – а их домов нет»: как сельский чиновник занимался «благоустройством»

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  • 6.07.2019, 10:59
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Странную «инициативу» проявили власти в Слуцком районе.

Милиция завела уголовное дело на председателя Сорожского сельсовета Слуцкого района за то, что тот распорядился снести дома, не уведомив их владельцев. В итоге, когда несколько семей приехало в доставшиеся по наследству родительские дома, то их уже не было. Об этом сообщает милиция Минской области.

В связи с проведением благоустройства председатель Сорожского сельсовета принял решение снести около 50 домов, и эти сооружения снесли. При этом согласия собственников никто не получал, а также не уведомлял их.

Фото: УВД Миноблисполкома

— Можно легко себе представить удивление и негодование людей, когда, вернувшись в оставшийся в наследство родительский дом, они застали пустырь. Естественно, люди обратились с заявлениями в милицию, — сообщает сайт УВД Миноблисполкома.

Фото: УВД Миноблисполкома

Как показала проверка, собственники были только у двух из около 50 снесенных домов.

— Установить это было просто, достаточно было обратиться в соответствующее кадастровое агентство. Налоговая инспекция таким же образом ранее разыскала и уведомила граждан, что они не уплатили земельный налог. Те заплатили, значит, собирались использовать доставшиеся в наследство дома. Что помешало точно таким же образом председателю сельсовета установить владельцев домов и связаться с ними для обсуждения вопроса о благоустройстве, теперь уже вопрос риторический, — говорится в заявлении УВД.

В отношении чиновника возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 426 УК (Превышение власти или служебных полномочий).


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