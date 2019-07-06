Фотофакт: В Гомеле «Макдональдс» строят вокруг машины, которую никто не забирает с бывшей стоянки 4 6.07.2019, 11:24

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Источник: gomel.today

Строители используют загадочный метод.

В Гомеле началась стройка первого в городе «Макдональдса». Ресторан должен появиться на месте бывшей стоянки возле универмага «Гомель», по улице Хатаевича, сообщают «Сильные новости».

Рабочие огородили забором площадку, расчистили ее и сняли асфальт. Однако что-то пошло не так.

Источник: gomel.today

Развернуться по полной строителям мешает «Форд», который хозяева просто не забирают с уже не существующей стоянки. Вокруг его оставили несколько квадратных метров покрытия и все идет своим чередом.