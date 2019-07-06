закрыть
6 июля 2019, суббота, 12:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Баста»: Диктатура убивает

3
  • Алесь Радзимич, «Баста»
  • 6.07.2019, 11:50
  • 1,302
Фото: Relax.by

Пока ее не остановят.

Диктатура убивает. Всегда и везде.

Убивает по одиночке и массово, случайно и специально.

Убивает, потому что не несет ответственности за свои преступления.

Убивает не только противников, но и тех, кто случайно подвернулся под горячую руку.

Убивает, чтобы отвлечь людей от проблем и их решений.

Убивает, потому что деньги и зрелища для нее всегда важнее чьей-то жизни.

Убивает по приговору суда и просто так.

Убивает, потому что некому указать на ошибки, которые ведут к гибели людей.

Убивает, чтобы избавиться от конкурентов и критиков и установить атмосферу страха.

Убивает, загрязняя вредными производствами города, реки и леса.

Убивает, чтобы скрыть свои преступления.

Убивает, делая жизнь при ней невозможной.

Убивает, потому что это заложено в ее природе.

Убивает, пока люди не начинают бороться за свои жизни.

Убивает, пока ее не остановят.

Алесь Радзимич, «Баста»


популярное за неделю

Мнение

Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев