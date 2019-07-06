«Баста»: Диктатура убивает

«Баста»: Диктатура убивает3
- Алесь Радзимич, «Баста»
- 6.07.2019, 11:50
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Пока ее не остановят.
Диктатура убивает. Всегда и везде.
Убивает по одиночке и массово, случайно и специально.
Убивает, потому что не несет ответственности за свои преступления.
Убивает не только противников, но и тех, кто случайно подвернулся под горячую руку.
Убивает, чтобы отвлечь людей от проблем и их решений.
Убивает, потому что деньги и зрелища для нее всегда важнее чьей-то жизни.
Убивает по приговору суда и просто так.
Убивает, потому что некому указать на ошибки, которые ведут к гибели людей.
Убивает, чтобы избавиться от конкурентов и критиков и установить атмосферу страха.
Убивает, загрязняя вредными производствами города, реки и леса.
Убивает, чтобы скрыть свои преступления.
Убивает, делая жизнь при ней невозможной.
Убивает, потому что это заложено в ее природе.
Убивает, пока люди не начинают бороться за свои жизни.
Убивает, пока ее не остановят.
Алесь Радзимич, «Баста»