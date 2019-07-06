«Баста»: Диктатура убивает 3 Алесь Радзимич, «Баста»

6.07.2019, 11:50

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Фото: Relax.by

Пока ее не остановят.

Диктатура убивает. Всегда и везде.

Убивает по одиночке и массово, случайно и специально.

Убивает, потому что не несет ответственности за свои преступления.

Убивает не только противников, но и тех, кто случайно подвернулся под горячую руку.

Убивает, чтобы отвлечь людей от проблем и их решений.

Убивает, потому что деньги и зрелища для нее всегда важнее чьей-то жизни.

Убивает по приговору суда и просто так.

Убивает, потому что некому указать на ошибки, которые ведут к гибели людей.

Убивает, чтобы избавиться от конкурентов и критиков и установить атмосферу страха.

Убивает, загрязняя вредными производствами города, реки и леса.

Убивает, чтобы скрыть свои преступления.

Убивает, делая жизнь при ней невозможной.

Убивает, потому что это заложено в ее природе.

Убивает, пока люди не начинают бороться за свои жизни.

Убивает, пока ее не остановят.

Алесь Радзимич, «Баста»