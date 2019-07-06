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Спецпредставитель США: Встреча Трампа с Зеленским – это вопрос ближайшего будущего

  • 6.07.2019, 11:53
Курт Волкер

Вашингтон готовы поддержать Украину в проведении реформ.

В Соединенных Штатах ожидают визит президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время. Об этом сообщил спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По его словам, дата первой встречи Зеленского и американского президента Дональда Трампа еще не назначена.

"Мы ждем его визита... Это вопрос ближайшего будущего. Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону", - сказал Волкер.

Он также добавил, что США стремятся дать президенту Зеленскому сигнал, что полностью поддерживают его усилия в проведении реформ в Украине.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер описал, какими видит шаги со стороны Украины в вопросе достижения мира на Донбассе. В частности, Волкер отметил разведение войск на Донбассе как хороший сигнал президента Зеленского. По мнению Волкера, это "чрезвычайно позитивный шаг, который привлекает внимание к бездействию России".


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