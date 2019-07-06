Доллар резко пошел вверх после данных по рынку труда США 6.07.2019, 12:07

Июль принес на американский рынок труда настоящий бум.

Доллар возобновил рост ко всем ключевым валютам в пятницу на фоне данных по рынку труда США за июнь, показавших, что американская экономика продолжает создавать рабочие места с опережением прогнозов, пишет finanz.ru .

Курс доллара на МосБирже к 17.45 (по Минску) вырос на 41 копейку и достиг 2-недельного максимума на отметке 63,8350 рубля.

Евро просел к доллару на 0,65%, иена подешевела на 0,7%, а британский фунт спикировал на 0,75%, показав антирекорд с начала года - 1,2482 доллара за фунт.

Как сообщил американский Минтруд, в июне экономика США создала 224 тысячи новых рабочих мест - больше, чем ожидал любой из аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Июль неожиданно «принес на рынок труда настоящий бум», констатирует главный экономист ING Джеймс Найтли. Занятость в частном секторе подскочила на 191 тысячу рабочих мест, в промышленности - на 17 тысяч, в госсекторе - на 33 тысячи.

Уровень безработицы вырос - с 3,6% до 3,7%. Но это не более чем статистический казус: увеличилась численность рабочей силы, поскольку фермеры, выключенные из нее зимой, снова начали возвращаться на рынок, указывает Найтли.

«Получается, американская экономика не так уж плохо справляется с торговой войной», - делает вывод он. Это путает карты инвесторам, ставившим на резкое смягчение политики ФРС.

«Похоже, что снижение ставки вообще снимается с повестки дня», - заявил Bloomberg TV главный экономист Deutsche Bank Торстен Слок.

Вряд ли ФРС решится настолько разочаровать рынок, возражает Найтли. Скорее всего, Джером Пауэлл сошлется на то, что «лучше потратить 25 центов на профилактику, чем доллар на лечение» и «превентивно» опустит ставку на 25 б.п. в июле и сентябре. Однако долгосрочные ожидания рынка - четыре снижения в ближайший год - не оправдаются, считает эксперт.

Спрэды между гособлигациями США и европейскими бумагами расширяются, растут ставки овернайт в долларах на американском межбанке - все это говорит в пользу дальнейшего укрепления доллара, указывает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.

Остановить его может ФРС, но смягчение политики американского центробанка на ближайшем заседании (30-31 июля) становится менее вероятным - это приведет к ослаблению спроса на и российские активы, говорит аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин.

Уже сегодня курс доллара может подняться выше 64 рублей, предупреждает он. К концу года доллар подорожает до 67, а в следующем разменяет 70, прогнозирует Альфа-банк.