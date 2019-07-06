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«Ребенок съел в магазине орешек — охрана заставила оплатить 100 граммов»

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  • 6.07.2019, 11:59
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Фото: Okis.ru

Кто прав?

Об инциденте, который произошел с его пятилетним сыном, рассказал «Нашей Ниве» житель Молодечно Игорь Корытько.

«Мой пятилетний сын достал единственный орешек из лотка, где они продаются на вес, и положил себе в рот. Подошел охранник, предложил нам пройти в свой кабинет и говорит: «Оплатите съеденный товар». Я спрашиваю его: «Один орех?» «Нет, — продолжает охранник, — оплатите товар в пятикратном размере». Он посмотрел на цену орехов и предложил заплатить за 100 граммов товара, мол, таково правило. Я не стал спорить, действительно, может я не знаю законов. Кассир мне просто пробила чек на 100 граммов товара, орехи мне никто не отдал. Когда я спросил почему, охранник сказал: «В качестве штрафа. Съели орех — платите», — рассказывает Игорь Корытько.

Юрист общественного объединения по защите прав потребителей «Темида РиАл» Геннадий Рудко прокомментировал этот случай:

«Охранник в этой ситуации не прав абсолютно. Между покупателем и магазином возник гражданско-правовой спор. Если покупателю показалось, что охранник незаконно требует оплатить товар, единственным правильным поступком было отказаться. Охранник угрожал милицией? Или тем, что магазин подаст в суд? За единственный орех? Это право магазина. Но я сомневаюсь, что дело до суда дошло бы. А покупателям, которые окажутся в подобной ситуации, могу посоветовать: не бойтесь защищать себя».

Что касается требования охранника «оплатить в пятикратном размере», юрист пояснил:

«В белорусском законодательстве такого правила нет. И никакие внутренние правила магазина не могут противоречить законодательству.

Исходя из своего опыта, могу предположить, что охранник — бывший военный или милиционер. Это у них в Уставе прописано, что порча имущества возмещается в пятикратным размере, вот они и стремятся продвинуть это в гражданскую жизнь.

Покупателю нужно было сразу делать запись в книге жалоб и предложений. А через семь дней спокойно идти с ответом магазина в суд. И еще: сохраняйте чеки. Если у покупателя есть подтверждение того, что он оплатил товар в пятикратном размере, и у охранника, и у магазина могут быть большие неприятности».

Представители магазина, в котором произошел инцидент, от комментариев отказались.

«Нам сначала надо проверить, действительно ли был такой случай», — ответили они «Нашей Ниве».


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