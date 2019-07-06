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«Папки с компроматами давно лежат на столе»

  • 6.07.2019, 12:39

Идущая вразнос система Лукашенко требует своего.

В Беларуси прошел «День посадок». Андрея Доморацкого, занимавшего пост замглавы Минска, признали виновным в получении взятки, хищении и злоупотреблении властью, пишет телеграм-канал «Баста».

Сергея Ровнейко, который был помощником Лукашенко и главой гродненского Госконтроля - в аналогичном преступлении. Взятку в размере $200 тысяч ему дал приближенный к диктатору олигарх Алексин. Он же и сдал бедолагу.

Оба получили по 12 лет с конфискацией. Тарифы растут, сроки тоже.

На нарах бывшие чиновники еще не раз подумают об упущенном шансе сбежать подальше от диктатора. У их коллег время еще есть. Немного, правда. Будущие громкие коррупционные процессы уже на низком старте.

Идущая вразнос система требует новых жертв. Папки с компроматами давно на столе. Выбор, учитывая, что воруют все лукашенковские чиновники, огромен.

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