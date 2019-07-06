От Зеленского до Вакарчука: что хотят изменить для ЕС и НАТО партии Украины 1 6.07.2019, 12:55

Европейская составляющая в программах самых популярных политических сил.

Пять украинских партий, которые сохраняют шансы пройти в новый парламент – то есть все, кроме оппозиционных блоков и платформ – обещают вести Украину к вступлению в ЕС и НАТО. Все пять ставят приоритетом получение Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе, без "если" и "но", пишет Европейская правда.

Еще более неожиданно: все пять намерены ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая в нынешнем парламенте вызвала ожесточенное сопротивление. 4 из 5 выступают за продажу земли сельхозназначения и за разрешение на двойное гражданство, хотя и то, и то – с ограничениями.

Однако договориться о том, как Украина будет переходить на западные стандарты, будущему парламенту может быть непросто: все пять партий-лидеров имеют разное видение того, как должна координироваться европейская интеграция. Также есть проблемы с конкретными реформами, необходимыми для продвижения нашего государства к НАТО.

И это не домыслы, а официальная позиция партий.

"Европейская правда" получила ответы лидеров гонки на 38 вопросов по различным сферам европейской и евроатлантической интеграции.

Сегодня мы публикуем первую часть исследования – о политике в отношении НАТО, о механизмах европейской и евроатлантической интеграции, а также ответы на несколько важных вопросов, которые уже создают или могут создать серьезные проблемы в отношениях Украины с Западом.

Что и как мы исследовали

До дня выборов остается две недели, но для многих до сих пор стоит вопрос, за кого голосовать. И даже тем, кто заранее сделал свой выбор, не хватает информации – как намерена действовать их политическая сила, попав в парламент?

Мы все уже сталкивались с подобным вызовом перед президентскими выборами, когда политические баталии были жесткими, но крайне неконкретными – внешняя политика оставались за рамками их внимания. Тогда наше предвыборное исследования "От ЕС до ядерного оружия" стало первым, которое приоткрыло отношение ключевых кандидатов, включая будущего президента, к отношениям с ЕС и НАТО, их отношение к соседям и войне на Донбассе и т.п.

Перед парламентскими выборами задача оказалась сложнее, ведь Верховная рада и правительство, которое она выбирает, ответственны за все возможные реформы в государстве. После консультации с экспертными центрами (в работе приняли участие специалисты Центра "Новая Европа", Института экономических исследований и политических консультации, DiXi group, центра "Общество и окружающая среда"), с экспертами Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции, а также с учетом советов европейских дипломатов был составлен опросник, занявший 8 страниц (!).

В середине июня мы направили его 6 партиям, которым социологи давали шанс на прохождение в Верховную раду. Это – "Слуга народа", Оппозиционная платформа "За жизнь" (ОПЗЖ), "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", "Сила и честь". Все, кроме ОПЗЖ, предоставили ответы на все вопросы; последняя проигнорировала запрос, поэтому ее позицию приходится определять по программным документам.

Немало ответов оказались действительно неожиданными!

Кому-то эта информация поможет определиться с выбором.

Всем остальным – даст основания требовать от партий, которые пройдут в Раду, соблюдения предвыборных обещаний. И это – самое важное. Поэтому мы берем обязательства: если какая-то из партий после публикации этого исследования решит дополнить/углубить свою позицию, взяв проевропейские обязательства, о котором не задумалась или забыла – мы будем рады дополнить статью (конечно, оставив информацией об изменениях).

Итак, поехали!

С детства за НАТО

На один из вопросов все 5 сил ответили идентично. От "Батькивщины" до "Голоса", от "Слуги народа" до "ЕС" – все говорят, что целью отношений с Альянсом должно быть вступление в него.

Но как только пошли детали, мнения разошлись.

К слову, мы намеренно добавили в опросник "вопрос-ловушку" с вариантами ответов, которые звучат красиво – но на самом деле создают препятствия нашему курсу на сближение с НАТО. Этот экзамен партии в большинстве сдали, но не без нюансов.

Заметим, что эксперты и редакторы "Европейской правды" анализировали ответы "вслепую" – не зная, какой из партий принадлежит тот или иной ответ – и в блоке о безопасности все попытки угадать партию оказались неудачными.

Партия, от которой все ждали лидерства в отношениях с НАТО, оказалась не готова к ряду реформ.

Зато две партии-новичка показали результат, близкий к идеальному.

Разногласия появились уже в вопросе о приоритетах сотрудничества Украины с НАТО, где нужно было выбрать из 10 вариантов те, что подходят партии, и при необходимости прокомментировать их.

Все 5 партий выбрали курс на получение ПДЧ (плана действий по членству в Альянсе), поэтому можно надеяться, что об этом в Раде не забудут. Также все считают приоритетным переход ВСУ на стандарты НАТО.

Далее пришло время удивляться.

"Батькивщина" стала единственной, кто не выбрал политическое сотрудничество с союзниками (а НАТО, напомним, является не только военным блоком), а партия "ЕС", к нашему удивлению, не выделила модернизацию украинского оборонно-промышленного комплекса во взаимодействии с Альянсом. "Голос" и "ЕС" не выделили приоритетом совместные учения с НАТО.

А теперь – ответ-индикатор.

Важнейшим приоритетом нашего сотрудничества с Альянсом на ближайшие годы на самом деле является выполнение годовых национальных программ (ГНП). Новая годовая программа содержит большинство содержательных элементов ПДЧ. Именно ее выполнение имеет значение для Альянса в оценке того, идет ли Украина в НАТО – или только обещает туда идти. Однако приоритетом ее считают только три партии: "Сила и честь", "ЕС" и "Слуга народа".

ОБНОВЛЕНО: партия "Батькивщина" обратилась в редакцию с просьбой скорректировать свои позиции относительно приоритетов сотрудничества с НАТО и подчеркнула, что также считает необходимым развивать политическое сотрудничество и выполнение ГНП. Редакция приветствует эти коррективы и считает решение "Батькивщины" правильным, ведь эти направления действительно важны.

Варианты ответов содержали несколько "ловушек", одна из них – это мнение о том, что одним из приоритетов сотрудничества с Альянсом является "получение Украиной бесплатно военной техники от союзников". Звучит привлекательно, но неправильно, потому военную технику нам предоставляют только на двусторонней основе, у Альянса ее просто нет. А поднимая эту тему в диалоге с Брюсселем для совместного решения союзников, мы гарантированно получим в ответ раздражение – проверено. В эту ловушку попала "Батькивщина", где выбрали этот пункт.

ОБНОВЛЕНО: После публикации исследования партия "Батькивщина" согласилась, что данный приоритет был выбран по ошибке. Редакция приветствует эти коррективы и считает, что решение "Батькивщины" является правильным. После двух внесенных изменений приоритеты, выбранные "Батькивщиной", полностью соответствуют повестке дня сотрудничества Украина-НАТО.

Натовские реформы

В отношениях Украины с НАТО есть несколько политически чувствительных реформ, на которые Киев не может решиться.

Это реформа СБУ с лишением Службы полномочий по расследованию экономических преступлений и контрабанды. Это необходимость изменений в закон о гостайне (НАТО требует добавить другим органам, кроме СБУ, право определять, что является секретным, или же участие в этом процессе). Это реформа оборонных закупок, которые должны стать прозрачными, а не секретными.

В этих вопросах "Батькивщина" показала себя прекрасно. Она единственная напомнила, что оборонке нужен международный аудит (после скандала с Гладковским Киев будто бы и дал согласие на это, но без конкретных действий). А в вопросе реформы СБУ – отметила кибербезопасность как направление развития.

Значительно хуже показала себя партия Порошенко.

"ЕС" высказалась против реформы в сфере гостайны, несмотря на рекомендации НАТО. Есть недостаток конкретики и в позиции по оборонпрому (фраза "решать в соответствии с наилучшими стандартами" – это не позиция). По реформе СБУ "ЕС" обязалась поддержать необходимые изменения, но эксперты напомнили, что, будучи при власти, Порошенко этого делать не спешил.

Настоящим разочарованием в блоке НАТО стал "Голос".

Они также против реформы гостайны. Реформу СБУ поддержали, но отметили, что функции расследования надо "передать новой аналитической структуре" (как аналитики будут проводить следственные действия, мы не поняли). Да еще и пропустили ключевой приоритет, выполнение ГНП.

"Сила и честь" тоже удивила – но в противоположную сторону.

Несмотря на скептическое отношение к этой партии в экспертном сообществе, в "натовской" части исследования она показала себя идеально. Ни одного пропущенного приоритета и ни одного лишнего; развернутые ответы. "Эту партию можно считать образцом в вопросах евроатлантической интеграции. Они разбираются в отношениях Украина-НАТО, проблематике двусторонних отношений и путях их решения", – высказалась Екатерина Зарембо, ассоциированный эксперт Центра "Новая Европа", участвовавшая в слепом оценивании ответов (эксперт даже предположила, что это была самая опытная в вопросах НАТО партия "ЕС", но все оказалось сложнее).

И, наконец, "Слуга народа".

В блоке "натовских" реформ они ответили на все правильно и не ошиблись с приоритетами, хотя воздержались от таких детальных рекомендаций, как коллеги из СиЧ (из-за недостатка экспертизы или нет – мы не знаем).

Но больше всего беспокоит то, что на практике действия их и.о. главы СБУ Ивана Баканова противоречат ответам партии. В частности, он публично выступает против реформы СБУ по стандартам НАТО и, по данным ЕП, не спешит идти на диалог с НАТО по этому поводу.

В завершение этого блока – о Венгрии.

Мы задали всем партиям вопрос о том, как они видят решение "образовательного" спора с Будапештом для разблокирования работы Комиссии Украина-НАТО на политическом уровне.

Все, партии кроме "Батькивщины", поддержали действующую политику правительства и МИД: мы должны выполнить единственную оставшуюся рекомендацию "Венецианки" (о выводе частных школ из-под действия этого закона). Более широкие изменения в закон об образовании для удовлетворения Будапешта не стоят на повестке дня. При этом "Сила и честь" уместно напомнила, что в языковом законе, принятом весной, есть положение о разработке отдельного закона, регулирующего порядок реализации прав коренных народов и национальных меньшинств. "Этот закон обязательно нужно принять", – добавили в партии.

А вот в "Батькивщине" заверили, что будут действовать иначе. Они планируют новые переговоры с Венгрией с участием или информированием Еврокомиссии. "У нас есть понимание конкретных шагов в этом направлении", – ответили в партии, не раскрыв суть плана и ожидаемые уступки сторон.

Двойное гражданство и другое

Мы задали несколько вопросов, среди которых не все являются требованием Соглашения об ассоциации – но критически важны для продолжения нашего движения в НАТО и ЕС.

Одно из них – ратификация Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями, более известной под названием "Стамбульская конвенция".

Этот документ ратифицировали 32 государства Европы, но в Раде никогда не находилось голосов для его ратификации. Сейчас все пять опрошенных партий обязались принять конвенцию без оговорок. Это пообещали даже в "Батькивщине" – хотя до сих пор Юлия Тимошенко выступала против такого шага. А значит, шансы на ратификацию существенно возросли.

Еще один документ, который "завис" – Римский статут Международного уголовного суда. Украина должна ратифицировать его, чтобы позволить преследование виновных в геноциде, военных преступлениях, агрессии и т.п., совершенных на нашей территории.

И снова приятный сюрприз – ни одна из партий не возражает против его ратификации. По крайней мере, на уровне обещаний.

Даже рынок сельхозземли партии обещают открыть почти единогласно.

Против – только "Батькивщина". Правда, другие партии предлагают различные ограничения на этом рынке. Приведем их цитатами.

"Слуга народа" предлагает разработать механизмы "предотвращения монополизации со стороны крупного капитала – как отечественного, так и иностранного".

"ЕС" говорит, что ограничения нужны, у них еще нет позиции, какие именно.

"Голос" предлагает "антимонопольные ограничения и ограничения для олигархических групп" (звучит странно – кто будет определять, что группа "олигархическая"?)

"Сила и честь" предлагает ограничения для лиц, связанных со страной-агрессором (резидентов, тех, кто является бенефициаром или владельцем российской компании и т.д.), а также предельные площади земель в собственности одного лица.

А теперь – об обещанном двойном гражданстве. Эту историю можно назвать "все против Порошенко". Предыдущий президент выступает не просто против любого двойного гражданства, но и предлагает усилить ответственность тех, у кого нашли второй паспорт. Это его давняя позиция, за которую его временами критикуют (см. статью "Паспортный удар Порошенко").

Все остальные партии – за узаконивание множественного гражданства, но с исключениями.

"Голос", "Батькивщина", "Сила и честь" и "Слуга народа" – против двойного гражданства для госслужащих (последняя – также для тех, у кого есть доступ к гостайне). "Голос" и "СиЧ" и "Слуга" – категорически против совмещения украинского паспорта и паспорта государства-агрессора.

А вот "Батькивщина" в этом вопросе готова на уступки. "Этот вопрос требует также особого анализа, консультаций, в том числе с диаспорой, и принятия коллективного решения", – пояснили там.

И, наконец, "Слуга народа" считает, что может быть также более широкий перечень стран, в которых гражданин Украины не может иметь права получить дополнительное гражданство – его должна отдельно установить Верховная Рада по представлению президента.

Кто будет продвигать страну в ЕС?

"Оппозиционная платформа" единственная из лидеров гонки избегает конкретики о будущем сближение с ЕС и заявляет лишь о необходимости пересмотра торговой части Соглашения об ассоциации. Все остальные партии ожидаемо категоричны: цель Украины – вступление в Европейский Союз.

В "Слуге народа" при этом добавили, что намерены "разработать и реализовать комплексную концепцию внешней политики", которая будет описывать пошаговую подготовку Украины к вступлению в ЕС.

Анализ обязательств партий относительно конкретных европейских реформ мы проведем в следующих публикациях, а пока – о том, как они планируют координировать сближение Украины с Евросоюзом и выполнение наших обязательств по Соглашению об ассоциации.

Должность вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции в следующем парламенте, скорее всего, сохранится, но ее наполнение все партии видят по-разному. То же самое касается правительственного офиса по европейской и евроатлантической интеграции – по поводу того, как он должен действовать и какие полномочия иметь, согласия между партиями нет.

Чуть меньше вариантов – по реформированию парламентских процедур европейской интеграции, но и там далеко до единодушия.

Итак, пройдемся по партиям по мере убывания их рейтинга.

"Слуга народа"

Партия действующего президента хочет сохранить и правительственный офис, и должность вице-премьера, но их полномочия могут сильно измениться.

Уместно вспомнить, что в предыдущем, "президентском" исследовании чувствовалось, что "Зе-команде" явно не хватает опыта и знаний по координации европейских реформ (а эти знания действительно очень специфические).

Похоже, что в определенной степени проблема сохранилась до сих пор: хотя прежних ошибок уже нет, но и с готовыми рецептами президентская партия не спешит.

Там предлагают сначала провести "аудит и мониторинг наработок правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции" и на его основании – изменить полномочия правительственного офиса. "Одно из решений в обсуждении: руководитель правительственного офиса – премьер-министр, заместитель – профильный вице-премьер", – добавили в партии. Деталей этого предложения еще нет, и не факт, что оно будет утверждено – но есть скепсис относительно того, будет ли оно рабочим (об этом – ниже).

А вот об изменениях в парламенте идеи более дельные (приоритетность евроинтеграционных законопроектов, остановка процедур, противоречащих праву ЕС), но также ощущается нехватка опыта в сфере евроинтеграции. Так, в ответах партии говорится, что мы адаптируем законодательство ЕС, и приведены примеры Хорватии и Эстонии. Вот только эти государства шли к членству и действительно должны были интегрировать все законодательство ЕС, а перед нами стоит задача выполнить хотя бы Соглашение об ассоциации – а это значительно меньший уровень обязательств, чем был у хорватов и эстонцев.

Подытоживая: "Слуга народа" декларирует положительные намерения, но техника хромает, и поэтому в правительстве им будет крайне необходима помощь других партий – или нынешнего беспартийного состава Правительственного офиса. Без этого ошибки и провалы неизбежны.

"Европейская солидарность"

Мы критиковали партию бывшего президента в блоке о взаимодействии с НАТО, но в том, что касается координации европейской (и евроатлантической) интеграции, они представили видение реформы, к которому – никаких вопросов. Оно – самое качественное из всех партий, принимавших участие в исследовании.

По их предложению правительственный офис должен наконец получить право законодательной инициативы – то есть должен сам подавать на рассмотрение правительства проекты законов и актов (сейчас этого права нет). Профильный вице-премьер должен остаться и получить ключевой инструмент – "право вето при рассмотрении правительством проектов нормативно-правовых актов, которые противоречат Соглашению об ассоциации и могут помешать нашему вступлению в НАТО".

Парламентские процедуры также должны быть принципиально изменены, для чего предлагается реализовать рекомендации миссии Европарламента от 2016 года. Это означает появление экспертизы на соответствие Соглашению об ассоциации, отклонение проектов, которые ей противоречат, особое значение евроинтеграционного комитета, изменение принципов голосования и тому подобное.

Это очень амбициозная реформа, к которой старый парламент так и не приступил. Если в новом созыве идеи "Солидарности" об изменениях в процедурах правительства и ВР удалось бы реализовать, это стало бы невероятной победой Украины.

"Голос"

В партии Святослава Вакарчука ответили короче всех: они единственные, кто считает необходимым сохранить и правительственный офис, и вице-премьера с нынешними полномочиями.

Да и парламентские процедуры в части выполнения Соглашения об ассоциации и обязательств Украины перед ЕС они не планируют существенно менять – только очень косметически.

"Формализовать практику евроинтеграционных дней. Повысить качество евроинтеграционной экспертизы, обязательно учитывать ее при принятии решений", – вот и все рекомендации "Голоса". Предложение ветировать проекты, противоречащие Соглашению об ассоциации, партия отвергла.

Это не самый лучший подход, потому что без изменения правил игры проблемы с выполнением СА, скорее всего, сохранятся.

"Батькивщина"

Партия Тимошенко предлагает положительные изменения процедур в ВР.

"Всем евроинтеграционным законам следует предоставить приоритетность, закрепив это в усиленной обязательной парламентской процедуре. Все законодательные акты должны проходить обязательную экспертизу на предмет соответствия Соглашению об ассоциации", – заявили в партии, не указав, к сожалению, возможность блокирования проектов, противоречащих Соглашению.

Правительственный офис планируется сохранить с "расширением его полномочий" по контролю за другими органами власти в части выполнения СА, хотя как именно это предлагается сделать, в партии не уточнили. То же самое с вице-премьером – полномочия предлагают "расширить" и тоже – без конкретики.

Но есть и опасный сигнал.

У Тимошенко допустили ликвидацию должности профильного "европейского" вице-премьера: "Альтернативно возможный вариант, когда функция координации и контроля будет возложена на премьер-министра". Интересно, что это перекликается с идеями, которые прозвучали от "Слуги народа" – что повышает возможность воплощения такого сценария.

Но стоит предостеречь от этого. Мы убеждены и неоднократно писали, что в Украине этот вариант не работает. Принципиально. Так же, как он не заработал при Яценюке. Это привлекательно для премьера, который попытается "собрать все плюшки", но навредит движению Украины в ЕС. Хотя бы даже по той причине, что у премьера не хватит на это времени.

"Сила и честь"

Партия Игоря Смешко предлагает полную смену координационной системы. Единственное, что должно сохраниться – это должность вице-премьера.

Правительственный офис, который сейчас работает в секретариате КМУ, предлагается превратить в центральный орган исполнительной власти. "Вице-премьер по вопросам европейской интеграции должен получить фактически свое министерство", – говорится в пояснении. И это – хорошая идея, потому что она решает проблемы законодательной инициативы от имени правительственного офиса.

Вместо права вето у вице-премьера СиЧ предлагает предоставить такие полномочия евроинтеграционному комитету ВР, но не без нюансов – "при условии, что субъектом законодательной инициативы не предоставлено обоснование необходимости отступления от обязательств Украины в сфере европейской интеграции". То есть нарушать Соглашение об ассоциации можно, но только если это обосновать.

Это, конечно, шаг вперед по сравнению с нынешней вакханалией в ВР, но мощные лоббисты в таких условиях сохранят рычаги, а в парламенте и дальше будут появляться проекты, европейские по названию, но не по сути.