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США будут финансово помогать странам, желающим выйти из-под влияния России

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  • 6.07.2019, 13:08
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Поддержка будет связана с созданием системы независимых СМИ.

Агентство США по вопросам международного развития USAID обещало финансовую и информационную помощь европейским странам, которые хотят выйти из сферы влияния России, сообщает dw.com.

Агентство США по международному развитию USAID в пятницу, 5 июля, представило концепцию по противодействию усилению влияния Кремля в мире.

По словам директора агентства Марка Грина, миссия USAID заключается в помощи правительствам других стран, гражданскому обществу и частному сектору в государствах-партнерах США на пути к самодостаточному развитию. Программа агентства по противодействию пагубному влиянию Кремля (Framework for Countering Malign Kremlin Influence, CMKI. - Ред.) должна стать важным инструментом в этой связи.

"США давно считают, что сильная, процветающая и свободная Европа исключительно важна для стратегических интересов Америки. При этом российское правительство и его представители поставили себе целью ослабить влияние США в мире и отделить нас от наших союзников и партнеров", - заявил Грин на презентации доклада USAID в Париже.

Назвав нынешние российские власти "авторитарным режимом, который агрессивно ищет новую сферу влияния за рубежом" и сравнив его с коварным хищником, Грин указал на попытки Кремля распространить свое влияние на страны Европы и Евразии.

По данным USAID, одним из основных инструментов расширения влияния Кремля являются платформы Russia Today и Sputnik International, а также социальные СМИ, в которых тысячи оплачиваемых Кремлем групп распространяют пропаганду для создания путаницы и недоверия по отношению к западным институтам. По данным агентства, только на работу Russia Today и Sputnik International Кремль тратит почти 300 млн долларов ежегодно.

Экономическое давление Кремля на соседние страны

С другой стороны, Кремль прибегает к рычагам экономического давления на соседние страны, особенно в энергетическом секторе, пользуясь исторической зависимостью этих государств от российских нефти и газа, подчеркнул докладчик.

Кроме того, Россия культивирует и финансово поддерживает прокремлевские политические партии с целью добиться избрания "антидемократических кандидатов" или же просто внести неопределенность в общественную сферу.

Грин заявил, что Вашингтон готов оказать финансовую помощь государствам-партнерам США для уменьшения их экономической зависимости от России. Кроме прочего, речь шла об улучшении защиты региональных энергетических систем от хакерских атак.

Украина и Молдавия как примеры успешного сотрудничества с США

Еще одно направление новой программы - создание более диверсифицированной и демократической партийной системы в государствах-партнерах.

В качестве примеров успешного сотрудничества между восточноевропейскими странами и США Грин назвал Украину и Молдавию. По данным агентства, благодаря помощи США около 70 процентов молдавского экспорта сегодня идет в ЕС и только 16 - в Россию.

В качестве другого примера он назвал то, что 2,7 млн долларов, инвестированных США в оборудование и средства защиты от кибератак для проведения выборов в Украине, позволили обеспечить свободное и справедливое голосование.

Кроме того, в рамках программы CMKI США собираются помочь государствам-партнерам научиться выявлять направленную против западных стран дезинформацию и создать у себя дома систему независимых СМИ и информационных служб.


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