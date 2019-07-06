На католический праздник в Будслав пришли тысячи паломников 1 6.07.2019, 13:29

Фото: «Белсат»

Все дни пилигримов сопровождал дождь, но как только они вошли в Будслав - засияло солнце.

Будслав - национальный санктуарий, куда ежегодно стекаются тысячи паломников из Беларуси и зарубежья. Славу святилищу принес монументальный костел Успения Пресвятой Девы Марии XVII века с чудотворной иконой Девы Марии. В 1994 году Ватикан официально признал храм «Малой базиликой», сообщает «Радыё Свабода».

Будславский фест - ежегодное почтение чудотворной иконы Матери Божьей Будславской. Фесту предшествует массовое паломничество в начале июля в честь Матери Божьей Будславской, Покровительницы Беларуси. Из разных городов в Будслав пешком добираются тысячи верующих из Беларуси, Польши и России.

На католический фест в Будслав в этом году пришли пешком около 2 тысяч паломников. Они двигались из разных уголков Беларуси.

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org