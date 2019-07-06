Скандал в ФСБ: Среди задержанных за налет оказался внук генерала спецслужб РФ 8 6.07.2019, 13:36

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Его задержали прямо во дворе главного здания на Лубянке возле бюста Дзержинскому.

Среди арестованных в пятницу сотрудников центрального аппарата ФСБ оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ офицер «банковского» управления «К» ФСБ Александр Карелин, сообщил РБК источник в ФСБ и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.

В пресс-службе Московского гарнизонного военного суда РБК сообщили, что всего по делу арестованы семь человек: пятеро отправлены на месяц в СИЗО, двое — под домашний арест. Их подозревают в разбое (ч. 4 ст. 162). Имена арестованных не разглашались.

Среди фигурантов дела есть также сотрудник налоговой службы и гражданские лица, уточнил собеседник РБК, знакомый с материалами дела. Кроме того, по словам источников РБК в правоохранительных органах, на причастность к налетам проверяется еще около десяти офицеров центрального аппарата ФСБ. Среди них помимо бойцов спецназа и оперативников — сотрудники наружного наблюдения.

Официально ФСБ сообщала лишь о задержании двух офицеров по подозрению в хищении средств у предпринимателя.

Пока сотрудниками Главного военного следственного управления СКР собраны доказательства причастности обвиняемых к нападению на мужчину, у которого 10 июня 2018 года отобрали 136 млн руб. наличными в офисе небольшого московского банка «Металлург» (401-е место по размеру активов) на улице Ивана Бабушкина.

По данным ЦБ, небольшой банк контролирует выходец из ГРУ и выпускник Военного инженерного института имени А.Ф.Можайского по специальности «математическое обеспечение автоматизированных систем управления» Юрий Карасев (89% акций). В офисе банка не ответили на вопросы РБК, переданные руководству.Около десятка человек в масках и форменном обмундировании с нашивками «ФСБ» ворвались прямо в помещение банка. Угрожая оружием и демонстрируя постановление о проведении оперативно-разыскных мероприятий и удостоверения, они забрали наличность.

По словам собеседника РБК в спецслужбах, налетчики считали, что банк, который они сами подозревали в обналичивании денег, не обратится в правоохранительные органы из-за «сомнительного характера» своих операций. Однако на следующий день в полицию обратился мужчина, который заявил, что были похищены его личные средства. К расследованию подключились оперативники московского уголовного розыска, которые с помощью камер наружного наблюдения установили микроавтобус «Мерседес», на котором скрылись нападавшие, а затем и их личности. Собранную информацию передали в управление собственной безопасности ФСБ и военным следователям.

Кто разрабатывал налетчиков

По словам трех источников РБК, знакомых с материалами дела, участником налета и одним из его вдохновителей оказался оперуполномоченный управления «К» ФСБ Александр Карелин — внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ. Его задерживали прямо во дворе главного здания на Лубянке возле бюста создателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. Подозреваемому в разбое Карелину суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как рассказал РБК источник в ФСБ, «Карелин-старший был начальником курса на факультете контрразведки». «По возрасту вышел на пенсию несколько лет назад, но остался в качестве гражданского преподавателя, — сообщил он. — Рядом с академией есть ассоциация ветеранов «Альфы». Там он частый гость».

Следствие проверяет задержанных сотрудников ФСБ на причастность к организованному преступному сообществу (ст. 210 УК), разбоям (ст. 162), мошенничеству (ст. 159) и превышению должностных полномочий (ст. 286). В частности, офицеров проверяют на участие в серии похожих разбойных нападений.

Окончательное решение о задержании офицеров спецслужбы согласовывалось с начальником Службы экономической безопасности ФСБ Сергеем Королевым, которому подчиняется управление «К», и директором ФСБ Александром Бортниковым, утверждает источник РБК в ФСБ.

«Сотрудники УСБ ФСБ разрабатывали банду в течение года», — утверждает один из собеседников в службе. Другой источник в правоохранительных органах настаивает, что преступление раскрыли именно сотрудники МУРа. Затем помимо УСБ ФСБ подключилась 1-я служба ФСБ (департамент контрразведывательных операций), которую в июне возглавил экс-начальник УСБ Алексей Комков.

При этом одному из собеседников РБК известно также о разработке больше года назад по подозрению в аналогичных преступлениях группы сотрудников центрального аппарата ФСБ, включая офицеров Оперативно-разыскного управления 2-й службы ФСБ (по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом). Тогда до возбуждения уголовного дела не дошло, однако в связи с расследованием подал в отставку начальник управления Игорь Щедрин, говорят собеседники РБК.