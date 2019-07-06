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Зеленский назначил нового главу Львовской области

  • 6.07.2019, 13:55

Президент Украины заранее спросил мнение жителей области о трех кандидатах.

Президент Владимир Зеленский назначил Маркияна Мальского главой Львовской областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает liga.net.

"Назначить Маркиана Мальского председателем Львовской областной государственной администрации", - отмечается в тексте указа.

Мальский был главой западного филиала юридической компании Arzinger, кандидат юридических наук.

Президент освободил от временного исполнения обязанностей председателя Львовской ОГА Ростислава Замлинского.

Зеленский сегодня отбыл с однодневной рабочей поездкой во Львовскую и Закарпатскую область.

"Во Львове запланирована встреча главы государства с лидерами общественного мнения Львовской области. На Закарпатье президент ознакомится с работой международного автомобильного пункта пропуска Ужгород", - отметили в пресс-службе.

После этого под председательством Зеленского состоится совещание по вопросам обустройства пограничной, таможенной и дорожной инфраструктуры.

14 июня Зеленский обнародовал имена трех кандидатов на должность главы Львовской облгосадминистрации и спросил жителей Львовской области мнения об этих людях, в список попали: Денис Шмигаль, Максим Козицкий и Маркиян Мальский.


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