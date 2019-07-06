Шаман против Путина 1 Aлина Витухновская

6.07.2019, 14:06

Бунт в России может приобрести мистические очертания.

При невозможности нормального политического протеста, бунт приобретает оккультные очертания. Россию в течении нескольких десятков лет потчевали государственной эзотерикой гб-шного разлива. Но кажется перестарались.

Некий якутский шаман по имени Александр Якут идет на Москву, свергать Путина, вот прямо-таки буквально. Причем рассуждает он весьма здраво, несмотря на нерепрезентативный вид туриста-автостопщика.

Здесь мы имеем дело с подлинным адептом хтонического культа одного из коренных народов России. В отличии от рпц-шных попов, этих гебистов в рясах, мы имеем дело с аутентичным представителем народного "духовенства". В его незамысловатых на первый взгляд рассуждениях нет ничего посконно-дремучего.

Напротив, он озвучивает цивилизационные тезисы — от необходимости прогресса — вплоть до того, что он допускает, что одним из лидеров России будет женщина.

Aлина Витухновская, «Фейсбук»