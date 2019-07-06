Азаренко: Они хотят, чтобы мы вообще никаких эмоций на корте не выражали 6.07.2019, 14:22

Белорусская теннисистка прокомментировала игру с Симоной Халеп.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала свое поражение третьего круга "Уимблдона" от Симоны Халеп (7) в матче, в первом сете которого она вела с брейком, сообщает pressball.by.

"Не знаю, что произошло. Я начала матч, чувствуя себя довольно хорошо, но потом потеряла корт и запорола слишком много легких ударов, а против топ-игроков такое непозволительно. Вообще, такое непозволительно против любой соперницы, но против топа так победить просто невозможно. Я создавала себе возможности, но сама же их запарывала. Очень, очень жаль сыграть так на Центральном корте.

Предупреждение за неспортивное поведение за брошенную ракетку? Это просто бред. Я понимаю, что они очень бережно относятся к своим кортам, но это было в двух метрах за задней линией, и я никакой газон не повредила. Судья сказала мне, что и не считает, что я его повредила, — так что я вдвойне не понимаю этого предупреждения.

Они будто бы хотят, чтобы мы вообще никаких эмоций на корте не выражали, — но это не теннис. Извините, но нет. Они наказывают нас за каждую проявленную эмоцию. Я понимаю, что эти корты требуют к себе бережного отношения, но я ничего с кортом не сделала. Это бессмыслица", — цитирует Азаренко официальный сайт турнира.