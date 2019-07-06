Польша поддержит Западные Балканы на пути в ЕС не только морально 6.07.2019, 14:29

В инвестиционный фонд ЕС на эту цель должны поступить 43 миллиона евро.

Балканские государства должны войти в Европейский союз, - считает большинство участников завершившегося вчера в Познани саммита Западных Балкан. На встрече в столице Великопольши лидеры восьми стран ЕС и шести стран юга континента говорили о поддержке балканских государств на пути в Объединенную Европу, сообщает «Радио Польша».

Представители ЕС пообещали моральную, юридическую и финансовую помощь.

В общей сложности в евросоюзный инвестиционный фонд должны поступить 43 миллиона евро. Из этих денег будут финансироваться вспомогательные проекты, касающиеся, в основном, улучшения экономической ситуации стран Западных Балкан, учебных курсов для госадминистрации, развития дорожного сообщения и инфраструктуры.

Польша заявила о полумиллионном вкладе в фонд. Вице-министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский сказал:

«От имени Министерства иностранных дел я подписал польскую контрибуцию в инвестиционный фонд Западных Балкан на сумму полмиллиона евро. До сих пор Польша не платитила взносы в этот фонд. Однако, поскольку Польша председательствует в «берлинском процессе» - инициативе по поддержке интеграции Западных Балкан в ЕС, мы приняли решение, что наша активность в отношении балканских государств должна получить конкретное измерение».