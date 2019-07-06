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«Была позитивным человеком»: в Минске прощаются с погибшей во время салюта 3 июля

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  • 6.07.2019, 14:38
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Фото: onliner.by

Наталья Максимчук работала в Институте управления и предпринимательства методистом.

В тот день 64-летняя Наталья Максимчук решила встретиться с внуками и дочкой. Вечером они пошли смотреть злополучный салют, во время которого ее ранило в шею. Врачи прибыли на место быстро, пытались реанимировать женщину, но спасти ее не удалось. Сегодня родные и близкие Натальи Николаевны пришли проводить ее в последний путь, сообщает onliner.by.

В ритуальный зал по улице Ольшевского пришли родные, коллеги и друзья погибшей. Наталья Николаевна работала в Институте управления и предпринимательства методистом. По словам коллег Натальи Николаевны, она была старожилом, проработала там 17 лет. В последнее время она трудилась в учебно-методическом отделе, делала учебные планы.

— Она никогда не жаловалась на жизнь, никаких жалоб, ничего от нее нельзя было услышать, — говорят коллеги. — Она была очень активной и позитивной, играла в волейбол в нашей команде. У них с мужем была крепкая семья, дочь Алеся, двое внуков, мальчик и девочка.

Фото: Onliner.by

— Светлый, жизнерадостный человек, что еще можно сказать, — говорят сотрудники.

Фото: Onliner.by

— У меня нет слов, сидели глаза в глаза 10 лет, помогали друг другу, а тут такая нелепая смерть, — говорит ее начальница Наталья Валерьевна.

Фото: Onliner.by

— Мы работами вместе добрых полтора десятка лет. Мы не просто вместе работали. Вместе куда-нибудь ездили, за город на пикники, на дачу, вместе играли в волейбол, ходили в кино и театры, делились рецептами и радостью от приятных событий в жизни.

Фото: Onliner.by

— Вместе отмечали праздники, пекли блины на Масленицу… Наталья Николаевна была жизнерадостной, неунывающей оптимисткой, всегда готовой помочь и поддержать. Неизменно деликатная, дипломатичная, она умела находить и подход к людям, и компромиссы в решении проблем. Она была наша Наталья Николаевна, ею и останется.

— Трудно осознать, что коллега уже никогда не позвонит… Светлая память навсегда,— говорит коллега погибшей.


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