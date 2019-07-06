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Глава района в Витебске: Посмотрите на спортсменов – им алкоголь не мешает

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  • 6.07.2019, 14:55
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Чиновник выступил в защиту «Табакерок».

На что только не пойдешь ради легких денег. Администрации Октябрьского района Витебска сегодня организовала встречу с жителями, пишет телеграм-канал "Баста".

Один из вопросов, которых волновал людей - почему власти разрешили продажу алкоголя в парках отдыха и установку "Табакерок" по всему городу. Глава администрации Сергей Сташевский так и не смог внятно ответить на него. Признаться в том, что торговля алкоголем и табаком - одна из немногих оставшихся доходных статей бюджета чиновнику духу не хватило. Также, как и в том, что этот бизнес принадлежит приближенным к Лукашенко олигархам. Вместо ответа чиновник начал рассказывать сказки об успехах белорусских спортсменов.

- Что вы все о проблемах? Обидно даже слушать. Посмотрите на Домрачеву, на спортсменов наших. Ими гордиться надо. Им же алкоголь не мешает, - заявил Сташевский.

Молчит о проблемах диктатор - молчат и его холуи. Все закономерно. А в это время продавцы в "Табакерках" на критику горожан самодовольно отвечают, что их босс в одной бане с Лукашенко парится, поэтому на подписи и петиции с требованием убрать киоски с улиц им плевать.

Выход прост. Пока чиновников назначает диктатор, они будут отчитываться только перед ним. И плевать на наше мнение. Когда мы вернем себе право выбирать чиновников, тогда они начнут отвечать на наши вопросы.

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