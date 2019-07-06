Тайны «Лошарика»: пять вопросов, остающихся без ответа 6.07.2019, 15:06

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Что за гражданский специалист находился на борту секретный подлодки?

После того, как на Северном флоте в результате пожара на подводном аппарате погибли 14 моряков, подробности аварии не рассекречены. Би-би-си выбрала пять вопросов, без ответов на которых невозможно понять, что произошло в Баренцевом море.

В среду, 3 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что информация о том, на каком конкретно глубоководном аппарате 1 июля произошел пожар, считается секретной.

Фото: Lev Fedoseyev\tass

В Кремле заявили, что данные о трагедии в Баренцевом море - гостайна. Это так?

Некоторые подробности содержались в выступлении министра обороны Сергея Шойгу, который прибыл в Североморск, куда был доставлен аппарат. В частности, он сказал, что на борту был один гражданский специалист.

"Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", - заявил министр.

Но и выступление Шойгу не дало ответа на многие вопросы, которые возникли в связи с аварией. Вот некоторые из этих вопросов.

БС-136 "Оренбург" в Североморске. Снимок сделан 3 июля 2019 года

Фото: Lev Fedoseyev\tass

На какой подлодке произошел пожар?

До сих пор никто официально не объявил, на каком именно плавательном средстве, принадлежащем министерству обороны, произошел пожар.

Шойгу в Североморске снова повторил - это научно-исследовательский глубоководный аппарат Военно-морского флота России. А Песков, отвечая вопрос, на каком именно аппарате произошла трагедия, сказал: "Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается".

Единственная информация, которая дала возможность строить предположения - то, что аппарат назвали глубоководным. И то, что Шойгу снова повторил: ЧП произошло при проведении плановых исследований в российских территориальных водах Баренцева моря.

Учитывая место аварии, это позволило предположить, что пожар мог возникнуть на глубоководной атомной станции проекта 10831, которую официально называют АС-31 (вариант - АС-12), а неофициально - "Лошарик".

Подводная лодка в Североморске. Фотография сделана 2 июля 2019 года. Тип и название подлодки неизвестны

Фото: AFP

Вторая версия: атомная подлодка, носитель АС-31 (то есть которая перевозит "Лошарик" к месту работы) - это БС-136 "Оренбург".

На остальных аппаратах Северного флота, которые могут иметь отношение к исследованиям, экипаж меньше 14 человек, которые погибли в аварийном отсеке.

В социальных сетях появилась фотография некоего стенда с портретами погибших моряков, и в подписи к ним говорится, что они входили в состав экипажа АС-31.

Почему моряки остались в горящем отсеке?

Министр обороны рассказал, что находившиеся в отсеке моряки задраили люк, чтобы не допустить распространения пожара, а сами до конца боролись за живучесть корабля.

Это сделал капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, сообщили в минобороны, пообещав опубликовать список остальных погибших.

"Сразу после вывода гражданского специалиста из отсека Дмитрий Соловьев задраил люк для нераспространения огня по всему глубоководному аппарату. Затем офицер продолжил бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа", - говорится в сообщении.

Как о гибели подводников в Баренцевом море говорят на российском телевидении

Как рассказал Би-би-си военный эксперт Виктор Мураховский, "это [задраивание люка] обязательное требование инструкции, чтобы локализовать аварийную ситуацию в одном отсеке и она не распространилась на другие отсеки".

"Это означает, что они предотвращают (в том числе и ценой своей жизни) дальнейшее распространение аварийной ситуации, которая может привести к гибели корабля", - объяснил эксперт.

БС-136 "Оренбург" в Североморске. Снимок сделан 3 июля 2019 года

Фото: Lev Fedoseyev\tass

Русской службе Би-би-си удалось получить копию "Руководства по борьбе за живучесть подводной лодки. РБЖ-ПЛ-82" - основного документа, дополняющего положения Корабельного устава Военно-морского флота СССР по обеспечению живучести подводных лодок.

Верифицировать подлинность документа не удалось, но в пункте 90 РБЖ-ПЛ-82 говорится, что личный состав при пожаре обязан без приказа первым делом "объявить аварийную тревогу в отсеке с немедленным докладом в центральный пост, а при невозможности - на ЗКП (запасной командный пункт. - Би-би-си) или в другие отсеки о месте и характере пожара, включиться в ПДУ (портативные дыхательные устройства. - Би-би-си)".

Пятым пунктом в перечне действий идет задача "герметизировать отсек (шахты подачи воздуха к дизелям и газоотводы закрывать одновременно с остановкой дизелей) и аккумуляторные ямы".

Этот документ - универсальный, и в этой части нет разделения на дизель-электрические и атомные подлодки.

Согласно документу, герметизировать свои отсеки обязан также личный состав неаварийных отсеков.

Что за гражданский специалист находился на борту подлодки?

Ни Шойгу, ни пресс-служба минобороны пока не ответили на этот вопрос.

Присутствие гражданских специалистов на борту атомных субмарин - не такое уж редкое явление.

8 ноября 2008 года во время ходовых испытаний в Японском море на АПЛ "Нерпа" несанкционированно сработала система пожаротушения, погибли 20 человек. Из них только трое были членами экипажа, а 17 человек - гражданские специалисты.

"Это прикомандированные с предприятий люди. Обычно либо после ремонта они проверяют исправность оборудования, либо новое оборудование устанавливается, либо требуется снять текущий параметр установленного оборудования на лодке. Как правило, в этом случае в экипаж прикомандировывается гражданский специалист", - рассказал Мураховский.

Почему первым делом экипаж эвакуировал гражданского?

По словам эксперта, "гражданский специалист не имеет служебных обязанностей по борьбе за живучесть корабля, он просто прикомандированный".

Вместе с тем, согласно РБЖ-ПЛ-82, "борьбу за живучесть подводной лодки ведет весь личный состав, включая сверхштатный, независимо от специальности".

В документе ничего не говорится о гражданских специалистах. Например, можно ли их считать "сверхштатным личным составом".

Согласно одному из положений РБЖ-ПЛ-82, которое регламентирует действия главного командного пункта, главный командный пункт подлодки обязан "принять решение об использовании личного состава в аварийном отсеке и руководить его выводом в смежный с аварийным отсек".

Почему в экипаже подлодки столько офицеров?

Судя по информации из открытых источников, экипаж АС-31 состоит из 25 человек, все из которых имеют офицерские звания.

Среди погибших - семь капитанов первого ранга и двое героев России, заявил накануне Шойгу в своем докладе президенту (звание капитана первого ранга соответствует званию полковника в сухопутных войсках). Минобороны в среду дополнило эту информацию: среди погибших также три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

То, что в составе экипажа были только офицеры, Мураховский объясняет тем, что АС-31 - аппарат специального назначения, который, в отличие от обычных подводных лодок, выполняет сложные задачи, обеспечивая деятельность всего ВМФ в мировом океане, в том числе и на предельно больших глубинах.

"Созданием системы освещения подводной обстановки в самом широком смысле этого слова - от рельефа морского дна до исследования слоев воды", - сказал эксперт.

"Мировой океан - гораздо более неизведанное и опасное пространство, чем, например, ближний космос. Океан, в отличие от космоса, оптическими приборами не просматривается, особенно на больших и сверхбольших глубинах. Радиолокацией он вообще не исследуется. Эта среда гораздо более неоднородная, чем, например, высшие слои атмосферы и космос", - сказал Мураховский.

По словам эксперта, все это сильно влияет на работу кораблей, разведывательных средств, оружия ВМФ. При этом он не исключил, что подлодка может использоваться для диверсий, но сделана она была не для этих целей: "Для диверсий, как мы видим на практике, может использоваться что угодно, грузовые автомобили, поезда, гражданские суда, катера".