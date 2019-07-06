Не ходите, дяди, в Африку гулять 1 Елена Земскова, «Росбалт»

6.07.2019, 15:26

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Кремль ищет «друзей» на задворках третьего мира.

В Москве завершился II форум «Развитие парламентаризма», который собрал более 800 депутатов и экспертов из 132 стран мира. Приехали в основном члены парламентов стран «третьего мира». Но были и из «первого» вроде Германии и Швейцарии. Правда, в гости к нам пожаловали представители не правящих европейских партий, а политические маргиналы типа «Альтернативы для Германии».

Особую значимость этому мероприятию придало участие в нем российского президента Владимира Путина. Это означает, что в Кремле одобряют международную активность Госдумы, которая и выступила инициатором форума. Примечательно, что парламентарии со всего света съехались в Москву через несколько дней после того, как российская парламентская делегация объявила о своем «триумфальном возвращении» в ПАСЕ.

Надо также сказать, что этот форум — предмет личной гордости спикера Госдумы Вячеслава Володина. В его окружении дают понять, что это мероприятие одного ранга с прошлогодним чемпионатом мира по футболу. Если вспомнить какую роль отводили ЧМ-2018 в решении задачи по улучшению имиджа России за рубежом, то Володина выставляют чуть ли не героем, способным вывести нас из международной изоляции. Заодно он пытается повысить свою известность за границей. Возможно, спикер Госдумы зарабатывает международный капитал на будущее, например, когда придет время избирать нового президента.

Сам форум организаторы попытались представить именно как альтернативную международную парламентскую площадку, на которой, в отличие от ПАСЕ, никого не обижают и не ругают. И даже взносы платить не заставляют, правда билет в Москву и номер в гостинице участники оплачивали самостоятельно. То есть встретились, поговорили, выпили и разошлись. Хотя в Госдуме против того, чтобы такие вояжи называли «политическим туризмом». Хорошо, но дальше-то что?

В общем, ничего, потому что даже PR-эффект от такого мероприятия ничтожен. Уж больно все происходящее напомнило времена СССР, когда в Москву съезжались молодые и бодрые коммунисты да разного толка «левачье» из тех же самых стран Африки и Латинской Америки. На съездах и международных встречах они яростно клеймили капиталистов, после чего получали от советской власти деньги — в лучшем случае «на борьбу с империалистическими режимами», а то и просто на покупку «Жигулей» для «товарищей с Ямайки».

Причем финансово-материальная поддержка из Москвы редко приводила к смене власти даже в самых «перспективных» странах. Так что лучше, если бы на эти деньги советских граждан досыта накормили колбасой.

Наверняка, и в состав африканской делегации на форуме, которая, к слову, оказалась самой многочисленной (300 депутатов и экспертов из 35 стран континента), затесался как минимум один из таких бывших коммунистических борцов. Но теперь превратившийся в солидного господина в костюме и при часах от самых дорогих европейских модных домов.

По крайней мере, точно известно то, что многие из прибывших на форум африканцев обучались в советское время в Москве в нынешнем РУДН и хорошо владеют русским языком, а кое-кто даже женат на русских женщинах и у их общих детей есть российские паспорта.

Правда, иногда гости забывали, что СССР больше нет, а первый и последний советский президент Михаил Горбачев давно на пенсии. Так, один из африканских делегатов, по порядку произнося стандартные для каждого политика слова вроде «демократия», «борьба с терроризмом», «экономическое развитие» и т. д., вдруг заявил о необходимости сотрудничества между странами «в духе Перестройки и гласности».

Так что советский интернациональный «душок» присутствовал на этом форуме вполне ощутимо. А вместе с этим возникало ощущение, что постсоветская элита собирается совершить самоубийственный путь назад, вернувшись в Африку, которую покинула в 1990-е годы.

Доминирование африканской делегации на форуме оказалось вовсе не случайным, а прошедшая в его рамках конференция «Россия-Африка» предваряет намеченный на октябрь в Сочи большой российско-африканский саммит, по итогам которого могут быть заключены несколько важных соглашений.

Какие конкретно интересы могла бы преследовать Россия в Африке, толком пока не объясняет никто. Говорится о потенциальных возможностях в сфере энергетики, в том числе атомной, машиностроении, информационных технологиях, связи, сельском хозяйстве и так далее. Но пока все что мы знаем о российском присутствии на этом континенте — это, по большому счету, про пригожинские ЧВК в ЦАР и продажу партии оружия Уганде.

Между тем, в Африке России придется столкнуться с сильными конкурентами. Прежде всего, это Китай, который в качестве геополитического игрока вышел на лидирующие позиции на этом континенте. Страны старой Европы также сохраняют свое влияние на Африку, причем в долгосрочной перспективе свой вес в этой части мира собирается нарастить Германия.

Ожидается, что в ближайшие годы интерес для ключевых мировых игроков будет представлять все побережье Восточной Африки, что связано с растущим военно-стратегическим значением бассейна Индийского океана. Но что-то подсказывает, что Россия не станет лидером в этой борьбе. Да и зачем нам это, если на Донбассе до сих пор убивают русских, а наши соотечественники в Прибалтике продолжают жаловаться на ущемление своих прав.

Теперь же выходит, что Россия своих бросает, но с радостью бежит на помощь диктаторам в Сирии и Венесуэле, лишь бы только насолить Америке и показать «крутизну». Тем временем русские продолжают вымирать катастрофическими темпами уже в собственной стране, потому что доходы населения падают который год подряд, больницы закрывают, налоги растут и т.д, и т. п. Страна пустеет еще и потому, что все стремятся перебраться поближе к столицам — вот только на днях Голикова сообщила, что за последние 15 лет численность населения в малых городах России уменьшилась почти на полтора миллиона человек.

Но в Госдуме другие приоритеты — нам предлагают помочь новым друзьям, на сей раз африканским. Именно в терминах «дружбы» на форуме говорили о будущем российско-африканском сотрудничестве. Как показывает тот же опыт прежних лет, это значит, что, скорее всего, местным автократам будут помогать удерживать власть военным путем и выдавать льготные (читай, безвозвратные) кредиты на социально-экономическое развитие бедных и отсталых стран (сами-то мы уже «вошли» в пятерку крупнейших мировых экономик).

«В Африке нас любят и ценят, потому что мы никогда ее не завоевывали, не вывозили рабов, а также не использовали безжалостно ее ресурсы, было всегда наоборот — мы помогали», — так описывал ситуацию в кулуарах форума один депутат. Володин также призывал не допустить «неоколониализма» и «хищнического отношения» к ресурсам Африке.

В общем, «дружба народов» во всей своей советской красе. Интересно и то, что, по словам ученых-африканистов, сами жители континента воспринимают нынешнюю Россию именно как наследницу Советского Союза. А значит, ожидают, поток денег без особых обязательств со своей стороны. А иначе запишут в ряды «неоколониалистов» и больше не приедут на форум в Москву.

Елена Земскова, «Росбалт»