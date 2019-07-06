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Эколог: БелАЭС будет работать на российскую атомную бомбу

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  • 6.07.2019, 15:27
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Кроме экологических вопросов, к АЭС есть еще и политические.

Запуск белорусского атомной электростанции создает головную боль будущим поколениям, так как вопрос ядерных отходов не решен нигде в мире.

Об этом «Радыё Рацыя» заявила член совета общественного объединения «Экодом» Ирина Сухий.

И добавила: кроме экологических проблем есть и проблемы политические.

«Белорусское отработанное ядерное топливо поедет в Россию, там они извлекут полезные для себя элементы, в том числе и оружейный плутоний. То есть, БелАЭС будет работать на российскую атомную бомбу, что меня очень беспокоит и возмущает. Это российская технология, это российское топливо и это российское влияние. Открытие атомной станции - это дополнительная угроза нашему суверенитету», - уверенна Ирина Сухий.


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