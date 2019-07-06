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Предприниматели массово получают «письма счастья» от налоговой

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  • 6.07.2019, 15:48
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Что от них требуют и сколько сейчас стоит работать легально?

В конце июня индивидуальные предприниматели стали получать письма из налоговой. Им напоминают о скорой необходимости оборудовать кассовые аппараты СКНО, пишет сайт hrodna.life.

Что это такое, для чего нужно и сколько в месяц ИПэшник должен тратить на содержание бизнеса?

Что такое СКНО?

СКНО – средство контроля налоговых органов – устройство, которое отправляет данные о действиях с кассовым оборудованием в налоговую в режиме реального времени.

Первыми, кто должен был оборудовать кассы таким гаджетом, стали юридические лица. В городах областного подчинения и Минске юрлица могли работать без СКНО до 1 мая 2019.

ИП, зарегистрированные в Гродно, имеют право работать без этого оборудования до 1 ноября 2019. Но заключить договор на установку и обслуживание СКНО они должны уже до 1 сентября.

К некоторым старым кассовым аппаратам СКНО не подключишь – их владельцы должны будут просто купить новые, то есть издержки увеличатся.

Сколько стоит СКНО

Оборудование предпринимателям покупать не придется. Нужно лишь внести залоговую сумму – 130 рублей. Ежемесячно за обслуживание нужно будет платить еще 7 рублей.

Это лишь малая доля того, что большинство ИПэшников должны тратить только на то, чтобы законно осуществлять свою деятельность.

Касса, терминал, счет в банке – какие еще расходы у ИП

Самый дешевый кассовый аппарат стоит 236 рублей. Его ежемесячное обслуживание стоит чуть больше 10 рублей. Обязательные отчисления в ФСЗН – 115,5 рублей в месяц (35 % от минимальной зарплаты).

Обслуживание счета в банке обходится примерно в 20 рублей в месяц.

Терминал для расчета карточкой стоит от 300 рублей. Обслуживание от 15 рублей в месяц.

Итог

Каждый предприниматель, чья деятельность предусматривает обязательное наличие кассового аппарата, а вместе с ним терминала для расчета карточкой и СКНО, ежемесячно только для законной работы должен тратить без малого 200 рублей.


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