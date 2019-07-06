ВАДА и дело Скрипаля: что агенты ГРУ делали в Швейцарии 1 6.07.2019, 16:20

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Генерал-майор ГРУ Денис Сергеев участвовал в операциях в Швейцарии, где пересекался с Бошировым и Петровым.

СМИ уже писали о генерал-майоре ГРУ Денисе Сергееве (Сергее Федотове), руководившем операцией по отравлению Скрипалей в Солсбери и отравлению болгарского предпринимателя Гебрева в Болгарии. Как удалось выяснить The Insider и Bellingcat в кооперации со швейцарским изданием TAMedia, Сергеев также участвовал в операциях на территории Швейцарии, причем там он тоже пересекался с Бошировым и Петровым. Как следует из биллинга его телефона, он был в штаб-квартире ВАДА, посещал выступление американского посла и заглядывал в российское консульство. Но в чем именно заключалась миссия генерал-майора в Швейцарии, пока можно только предполагать.

Первая поездка — Цюрих

В 2016 году первая поездка Сергеева в Швейцарию длилась неделю, с 5 по 11 ноября. Он приземлился в Барселоне и, судя по биллингу телефона, на следующий день уже был в Цюрихе. Задача первой поездки Сергеева не очевидна, и пересекался ли он там с коллегами — неясно. Известные любители готики Боширов и Петров разминулись с ним, они прилетели только 25 ноября.

Любопытное совпадение, согласно докладу Мюллера, 24 ноября — то есть за день до того как Боширов и Петров покинули Швейцарию — через месяц после его отъезда, вскоре после его поездки хакерами из ГРУ был взломан ноутбук высокопоставленного чиновника FIFA, базирующегося в Цюрихе, после чего хакерами были загружены документы, касающиеся антидопинговой стратегии FIFA, а также результаты лабораторных анализов и прочие подобные документы.

Впрочем, неизвестно, требовалась ли тогда хакерам какая-то помощь на месте, или они действовали исключительно удаленно, поэтому все это может быть простым совпадением. Ни Боширов, ни Петров не имели какой-либо компетенции, позволяющей участвовать в хакерских атаках, но теоретически они могли осуществлять для нее оперативное сопровождение, если кто-то из хакеров все же действовал на месте (как это было в сентябре того же года, когда два сотрудника ГРУ проникли в отель Alpha Palmiers в Лозанне, где проходила антидопинговая конференция, и заразили вирусом ноутбук представителя канадской делегации, а затем через его почту заразили компьютерную систему ВАДА).

Вторая поездка — Лозанна, посол США и ВАДА

Вторая и наиболее интересная поездка также длилась около недели — с 29 сентября по 9 октября 2017 года. И снова он сначала приземлился в Барселоне (за пару дней до референдума, но это вряд ли связано) и на следующий день отправился в Швейцарию. Почему такой странный маршрут? Возможно, из-за того, что в Швейцарии прибывающих по шенгенской, а не национальной визе допрашивают о цели визита более дотошно. Но, может быть, не из-за этого или не только из-за этого. Передвижения Сергеева указывают на то, что у него могла быть с кем-то встреча в Барселоне: перед тем как отправиться в Женеву, он около часа провел в районе центрального пляжа, вероятно, в кафе.

В Женеве он остановился в недорогом отеле Appart’City Genève — Gaillard, в трехстах метрах от границы с Францией.

Два дня он болтался по городу без очевидных целей, а 2 октября он отправился в Лозанну, где хладнокровно проигнорировал знаменитый Лозаннский собор и отправился в сторону Федеральной политехнической школы Лозанны, где сосредоточено множество государственных лабораторий. Через полтора часа он вернулся в центр города и отправился обратно в Женеву.

4 октября снова приехал в Лозанну и около 4 часов провел в районе, где располагаются несколько штаб-квартир международных спортивных организаций, в том числе ВАДА и Международный спортивный арбитраж (интересное совпадение — ровно в это же время в этом здании рассматривалась апелляция российской прыгуньи в высоту Анны Чичеровой, лишенной медали за допинг). Интересно также, что, судя по биллингу, он заходил в здание штаб-квартиры ВАДА.

Наконец, 6 октября Сергеев в третий раз посетил Лозанну, и на этот раз его цель была более определенна — он посетил лекцию американского посла в Швейцарии Сьюзан Левин, которая покинула свой пост несколькими месяцами ранее. Лекция проходила в зале Rolex Learning Center и, судя по базовым станциям, к которым подключался телефон Сергеева, он был внутри здания. Не очень ясно, интересовала ли его сама Левин, или кто-то из участников лекции (сама Левин заявила, что понятия не имеет, почему могла представлять интерес для ГРУ), но опрошенные нами эксперты утверждают, что бывшие высокопоставленные дипломаты представляют для разведки большой интерес, так как они как правило возвращаются на госслужбу или идут в политику.

Третья поездка. Встреча с Петровым и Бошировым

В ходе своей следующей поездки Сергеев провел в Швейцарии 9 дней (30 октября — 9 ноября), и на этот раз он сразу приземлился в Женеве и направился прямиком в отель Appart'City. К тому моменту в Швейцарии, вероятно, уже находился знаменитый шпионский дуэт — Петров (Мишкин) и Боширов (Чепига), известно что 25 октября они прибыли в Париж, а улетели из Женевы 4 ноября. В Швейцарию они прибыли либо на машине, либо на поезде. И, скорее всего, именно на поезде, так как 31 октября Сергеев был на вокзале, причем ровно в то время, когда приезжает скоростной поезд из Парижа.

Наиболее вероятно, что операция, которую три ГРУшника проводили в Женеве, произошла где-то в период между 1 и 4 ноября 2017 года. Что именно было объектом их внимания — неясно, известно лишь, что 2 ноября с 11:30 до 15:00 Сергеев, судя по биллингу, находился в районе лыжного курорта Шамони.

Если в Солсбери первым страну покинул Сергеев, то здесь, наоборот, сначала улетели Боширов и Петров (4 ноября), а Сергеев — 8 ноября. Причем улетел на день раньше, чем планировал, изначально он забронировал билет на 9 ноября. В день вылета, перед тем как отправиться аэропорт, он оказался в российском консульстве, либо в непосредственной близости от него.

Четвертая поездка. Те же трое

В декабре наблюдалась новая активизация ГРУшников. Сначала в середине декабря в Швейцарию прибыл Петров (Мишкин), 21 декабря прибыл Боширов (Чепига) затем 23 декабря Мишктин улетел, и ровно в тот же день прилетел Сергеев, будто бы принимая вахту. В основном генерал-майор Сергеев перемещался между центром города и городками Колоньи и Олонж-Бельрив, где расположены особняки многих богатых людей, в том числе и россиян. Сергеев встретил в Швейцарии Новый Год и 2 января вернулся в Россию, правда не напрямую, а из Парижа (с проездом через Лион).

Пятая поездка. Лыжный курорт

В том же январе 2018 года Сергеев снова возвращается в Женеву, уже в последний раз. Этот приезд омрачился неприятным происшествием, из-за задержки самолета он приземлился поздно, а после 10 вечера в его любимом Appart’City Genève — Gaillard уже никого не было на ресепшн и двери заперты. Судя по биллингу, Сергеев несколько раз безуспешно пытался дозвониться по номеру отеля, после чего позвонил куратору (известному как «Амир») и вернулся в Женеву. До полуночи он забронировал новый отель в том же районе Gaillard и заселился.

В этот раз, судя по всему, его основной целью был знаменитый лыжный курорт Ле Же. Он провел там около 4 часов 13 января и пару часов 14 января. Вряд ли он катался там на лыжах, потому что за эти два дня он 14 раз созвонился с куратором «Амиром» (напоминим, с ним он созванивался и во время операции по отравлению Скрипаля).

Эпилог. Что все это значит?

Установленные передвижения Сергеева указывают на его явный интерес к штаб-квартирам международных спортивных организаций, прежде всего ВАДА. ВАДА неоднократно подвергалось атакам хакеров из ГРУ, но в случае с Сергеевым (который, как мы сегодня знаем, был организатором как минимум двух операций по отравлению нервно-паралитическим веществом в Британии и Болгарии) речь может идти не только о кибер-атаке, но и о покушении на убийство. Целью группы Сергеева мог быть, например, источник ВАДА о применении Россией допинга (такие как, например, уехавший из России директор Антидопингового центра Григорий Родченков, его заместитель Тимофей Соболевский и др). Интересно, что вскоре после октябрьского приезда Сергеева в Швейцарию в 2017 году в ВАДА заявили о получении ценной информации об участии российских госорганов в допинговой программе.

Впрочем, это могло быть не единственной мишенью Сергеева в Швейцарии. Британский журналист Марк Урбан, который брал несколько интервью у Скрипаля, писал в своей книге, что в конце июня или начале июля Скрипаль отменил интервью, чтобы отправиться в Швейцарию на встречу с представителями местных спецслужб. Если эта встреча и правда была, возможно, она была не единственной. Нельзя исключать, что в Швейцарии группа Сергеева пыталась установить, какого рода информацию Скрипаль передает швейцарским спецслужбам и уже тогда готовила покушение на него. Отравление Скрипаля «новичком» произошло 4 марта, всего лишь через два месяца после последнего визита группы Сергеева в Швейцарию.