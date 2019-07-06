Белорус Хацкевич - в тройке лучших тренеров чемпионата Украины сезона-2018/19 6.07.2019, 16:25

Сейчас специалист тренирует киевский футбольный клуб «Динамо».

Главный тренер киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич вошел в тройку лучших тренеров сезона по версии УПЛ, пишет pressball.by.

Лучший тренер

1. Паулу Фонсека ("Шахтер")

2. Владимир Шаран ("Александрия")

3. Александр Хацкевич ("Динамо")

Лучший футболист

1. Виктор Цыганков ("Динамо")

2. Тайсон ("Шахтер")

3. Жуниор Мораес ("Шахтер")

Лучший вратарь

1. Андрей Пятов ("Шахтер")

2. Юрий Панькив ("Александрия")

3. Никита Шевченко ("Карпаты" и "Заря")

Лучший молодой футболист

1. Виталий Миколенко ("Динамо")

2. Марьян Швед ("Карпаты")

3. Николай Шапаренко ("Динамо")

Лучший арбитр

1. Анатолий Абдула (Харьков)

2. Юрий Можаровский (Львов)

3. Константин Труханов (Харьков)

Лауреаты получат почетные награды перед матчем за Суперкубок Украины, который состоится 28 июля на стадионе "Черноморец".