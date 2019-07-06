Большинство мигрантов в мире стремятся попасть в США 1 6.07.2019, 16:37

Переехать в Соединенные Штаты хочет каждый пятый потенциальный мигрант во всем мире.

Большая часть мигрантов во всем мире стремятся попасть в США, говорится в исследовании "Европа - цель? Будущее глобальной миграции", которое Берлинский институт изучения населения и развития представил в среду, 3 июля, пишет "Немецкая волна".

По данным, которые приводят авторы доклада, переехать в Соединенные Штаты хочет каждый пятый (21%) потенциальный мигрант во всем мире, то есть 158 млн человек. При этом, как отмечают исследователи, большинство мигрантов покидают родину, чтобы найти работу, в то время как другой важной причиной являются социальные и вооруженные конфликты.

Авторы доклада сконцентрировали свое внимание на Евросоюзе и рассмотрели причины миграции в ЕС жителей разных регионов мира. По их данным, большинство мигрантов приезжают в ту или иную страну ЕС из другой европейской страны. При этом число таких мигрантов в ЕС с 1990 по 2017 год выросло в два раза - с чуть более 10 млн до более 20 млн человек. На втором месте по численности - мигранты из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Их количество за тот же период времени выросло с почти 6 млн до 9 млн человек. На третьем месте - мигранты из постсоветских стран (рост с более 2 млн до почти 6 млн человек).

Мигранты их постсоветстких стран в ЕС

После распада СССР в ЕС стало приезжать все больше мигрантов из его бывших республик, отмечается в исследовании. При этом после небольшого замедления с 2010 по 2015 год в последующие два года поток таких мигрантов снова стал увеличиваться. В 2017 году в ЕС насчитывалось 5,5 млн выходцев из бывшего СССР, при этом 1,9 млн из них получили в том же году разрешения на пребывание в одной из европейских стран.

Если говорить о причинах миграции жителей постсоветских стран в ЕС, то в 2017 году почти 40 процентов из них приехали по семейным обстоятельствам, две другие распространенные цели приезда - получение образования и работа.

В целом, в 2017 году в мире насчитывалось около 258 млн мигрантов, в том числе 29 млн - из постсоветстких стран. При этом 63% выходцев из республик бывшего СССР переехали в Россию, Украину или Казахстан, что обусловлено, по мнению исследователей, общими культурными, историческими и языковыми особенностями.